Kẻ phản diện bị coi là 'bao cát' trong vũ trụ Marvel

Trong hệ thống nhân vật, Marvel sở hữu danh sách các kẻ phản diện với sức mạnh đáng kể. Nhưng hiếm ai phù hợp với danh hiệu “bao cát” hơn Gladiator.

Nhân vật the Gladiato, thủ lĩnh tối cao của Vệ binh Hoàng gia Shi'ar. Ảnh: Marvel.

Trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel, luôn có những nhân vật sở hữu sức mạnh đáng gờm nhưng thường xuyên bị đánh bại để làm nổi bật đối thủ mới. Đây là mô-típ quen thuộc đến mức người hâm mộ đặt tên cho nó là “hiệu ứng Worf”. Khi một nhân vật vốn mạnh mẽ dễ dàng bị hạ gục, khán giả lập tức hiểu rằng kẻ địch trước mặt nguy hiểm đến mức nào. Đây chính xác là cách để mô tả Gladiator.

Gladiator xuất hiện lần đầu trong Uncanny X-Men #107 năm 1977. Nhân vật này được xây dựng như một phiên bản Marvel của Superboy thuộc Silver Age. Ngoại hình xanh, mái tóc mohawk và sức mạnh vượt trội khiến Gladiator ngay lập tức trở thành một trong những chiến binh đáng sợ nhất vũ trụ Marvel.

Gladiator không phải nhân vật để bị xem thường. Sức mạnh thể chất của Gladiator gần như không có giới hạn rõ ràng. Ông có thể bay với tốc độ cực cao, chịu được những đòn tấn công khủng khiếp, phá hủy vật thể khổng lồ...

Một trong những thất bại đáng nhớ diễn ra trong Fantastic Four #250 năm 1982. Gladiator ban đầu áp đảo hoàn toàn Fantastic Four. Ông thậm chí đủ sức làm rung chuyển nền móng Baxter Building. Tuy nhiên, Gladiator bị Skrull đánh lừa để tấn công nhóm siêu anh hùng. Reed Richards sau đó phát hiện điểm yếu của ông và phối hợp với Captain America. Khi sức mạnh cạn kiệt, Invisible Woman nhanh chóng hạ gục Gladiator.

Trận thua này trở thành hình ảnh thu nhỏ cho số phận Gladiator trong nhiều thập niên tiếp theo.

Còn với tập truyện Uncanny X-Men #341, phát hành năm 1996, Gladiator đến Trái Đất để tìm X-Men nhằm nhờ họ tham gia một nhiệm vụ giải cứu cho đế chế Shi'ar. Gladiator bay thẳng xuyên qua một bức tường chịu lực và phá tan một cửa hàng đồ chơi ở Midtown Manhattan. Ông chạm trán Cannonball, thành viên mới của X-Men.

Cuộc gặp nhanh chóng biến thành một trận chiến. Với sức mạnh vượt trội, Gladiator dễ dàng chiếm ưu thế. Cannonball gần như không có cơ hội trong một cuộc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, Cannonball đã hấp thụ và chuyển hướng năng lượng từ cú đấm của Gladiator. Đòn phản công khiến Gladiator choáng váng và trận đấu kết thúc một cách chóng vánh.

Đến Avengers #44 năm 2015, Gladiator tiếp tục trở thành nạn nhân của một cuộc chiến ở quy mô vũ trụ. Trong sự kiện Time Runs Out, các Incursion đe dọa hủy diệt những vũ trụ song song. Shi'ar quyết định phá hủy Trái Đất để ngăn thảm họa lan rộng. Đáp lại, Iron Man sử dụng Sol's Hammer, vũ khí khai thác năng lượng Mặt Trời. Phát bắn đầu tiên cũng là phát bắn cuối cùng, nhưng đủ sức quét sạch phần lớn hạm đội Shi'ar, đồng thời hạ gục Gladiator.

Gladiator sau đó được hồi sinh sau Secret Wars năm 2015. Nhưng việc trở lại không giúp số phận của ông thay đổi nhiều. Trong những năm tiếp theo, nhân vật này tiếp tục thất bại trước hàng loạt đối thủ, từ Galactus, Annihilus đến các thành viên X-Men. Thậm chí, ông còn từng bị Throg, phiên bản Thor dưới hình dạng ếch, đánh bại.

Điều đáng nói là Gladiator từng đánh bại Colossus trong thời kỳ Dark Phoenix Saga. Khi tham gia Annihilators, Gladiator cũng chứng minh mình có thể đứng cùng hàng ngũ những chiến binh vũ trụ mạnh của Marvel. Vấn đề nằm ở chỗ những chiến thắng ấy thường bị lu mờ bởi số lần ông trở thành công cụ để nâng tầm người khác.

Gladiator đủ mạnh để được xếp vào nhóm những chiến binh đáng gờm trong vũ trụ Marvel. Nhưng chính vì quá mạnh, mỗi lần ông bị đánh bại lại trở thành một cách nhanh chóng để Marvel giới thiệu sức mạnh của đối thủ mới.