Bộ phim của Trung Lùn bắt đầu giảm nhiệt khi phim điện ảnh "Running Man Việt Nam 2026" ra rạp. Sắp tới có thêm 2 dự án nội địa công chiếu, càng khiến miếng bánh doanh thu bị xé lẻ.

Bảng tổng sắp rạp Việt tuần qua không có nhiều sự xáo trộn khi Trại giam hạnh phúc vẫn "một mình một cõi", bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Ra mắt từ 18/11, tác phẩm có Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng gây sốt, được khán giả săn đón. Phim tạo hiệu ứng truyền miệng tốt, bứt tốc về doanh thu và cán mốc 200 tỷ đồng chỉ sau hơn 1 tuần ra rạp.

Tính đến tối 29/11, doanh thu phim theo ghi nhận trên Box Office Vietnam là 235 tỷ đồng - thành tích giúp tác phẩm lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất 2026, chỉ sau Trại buôn người ( 497 tỷ đồng ) và Thỏ ơi ( 450 tỷ đồng ).

Trại giam hạnh phúc khép lại tuần chiếu thứ 2 với 235 tỷ đồng .

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, mốc doanh thu 250 tỷ đồng là hoàn toàn trong tầm tay với Trại giam hạnh phúc. Dẫu vậy, việc chinh phục cột mốc 300 tỷ đồng không còn dễ dàng khi tác phẩm của Trung Lùn gặp phải sự cản trở từ các phim đồng hương.

Phim điện ảnh Running Man Việt Nam 2026 ra mắt từ 27/11 và leo lên vị trí á quân phòng vé tuần qua. Tác phẩm khép lại tuần mở màn với thành tích 8 tỷ đồng .

Trong khi Trại giam hạnh phúc và Running Man Việt Nam 2026 đang được quan tâm, nhiều phim Việt ra mắt trước đó đã giảm nhiệt sâu, bán vé ảm đạm.

Ngày con còn mẹ ở tuần chiếu thứ 3 tốc độ kiếm tiền giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng hơn 400 suất chiếu/ngày. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Vũ Ngọc Đãng đạt doanh thu 64 tỷ đồng . Con số này không tệ, nhưng kém kỳ vọng với dự án có Hồng Đào và Phương Anh Đào - hai gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt thời gian qua.

2 phim Việt ra mắt đầu tháng 12.

Chị chị em em 3 sau 1 tháng chiếu cũng hầu như không còn bán được vé. Trong ngày 29/11, phim chỉ bán ra gần 300 vé trên 16 suất chiếu. Tổng doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 116 tỷ đồng . Trong khi Trại buôn người và Bò sữa bay cũng rơi vào tình trạng cạn nhiệt, số suất chiếu đếm trên đầu ngón tay. Dự kiến, ngày rời rạp của bộ đôi này không còn xa.

Tuần này, Trại giam hạnh phúc tiếp tục đối diện thách thức khi Mẹ Mìn và Con mắt thứ ba ra rạp. Cả hai đều thuộc thể loại kinh dị, lại quy tụ dàn cast có tiếng. Sự xuất hiện của bộ đôi tạo áp lực lớn lên Trại giam hạnh phúc vì phải chia sẻ một lượng lớn suất chiếu, khiến việc chinh phục mốc doanh thu 300 tỷ đồng không còn dễ dàng.