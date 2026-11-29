Xoài Non vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi tới Thượng Hải (Trung Quốc) trước đây. Cả hai có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.

Trên trang cá nhân, Xoài Non đăng tải bộ ảnh Thượng Hải (Trung Quốc) mà cô và Gil Lê cùng vài người bạn cùng đi du lịch, nghỉ dưỡng trước đó. Trong loạt hình, Xoài Non và Gil Lê dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ngọt ngào. Cả hai có nụ hôn lãng mạn trên tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông nổi tiếng của Trung Quốc vào ban đêm. Đây là một trong số công trình biểu tượng của thành phố với 2 quả cầu to nhất nằm dọc chân tháp.

Cặp đôi diện trang phục đồng điệu trong suốt chuyến đi. Xoài Non gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn. Cô diện đồ thời thượng kết hợp cùng phụ kiện trẻ trung và layout makeup phù hợp với tông màu da.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Xoài Non và Gil Lê trên tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Ảnh: FBNV.

Đầu tháng 11, Xoài Non tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 24. Cô được Gil Lê tặng hoa, quà giá trị. Thời gian qua, cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống. Thời gian rảnh rỗi, họ cùng đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Vào mỗi dịp đặc biệt, cả hai đều thể hiện tình cảm đặc biệt cho nửa kia bằng cách tặng quà hoặc làm những điều bất ngờ.

Cặp đôi diện trang phục đồng điệu, tình tứ trong suốt chuyến du lịch. Ảnh: FBNV.

Trong thời gian gắn bó, cặp sao từng nhận không ít ý kiến trái chiều. Song Gil Lê hay Xoài Non nhiều lần lên tiếng đáp trả để bảo vệ bản thân cũng như chuyện tình cảm.

Cả hai từng vướng tin đính hôn. Song Gil Lê đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. "Hôm 1/6 chỉ tặng hoa cho nhau mà mọi người nói cầu hôn. Lên mạng đọc mấy cái tin mà mình kiểu 'ủa'. Bây giờ hàng tiêu dùng giả nhiều, tin tức trên mạng xã hội cũng có giả nên mọi người chọn lọc nhé, đừng cái gì cũng tin", ca sĩ nói.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.