Theo chuyên gia, số phim tăng nhanh hơn khả năng mở rộng thị trường, sức ép kinh khủng sẽ xuất hiện ở cả khâu thu hồi vốn lẫn sức sáng tạo của đạo diễn, diễn viên.

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu, điện ảnh nội địa Việt Nam đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Tốc độ phát triển của thị trường phim đang xếp top đầu tại Đông Nam Á.

Theo dữ liệu từ phòng vé, khoảng 90 phim Việt sẽ ra rạp trong năm nay. Bước sang 2027, con số dự báo lên tới 100 dự án.

Song trong bối cảnh số lượng phim tăng vọt đột biến, nhưng hệ thống rạp, số lượng khán giả và dung lượng thị trường không tỷ lệ thuận, đang tạo ra sức ép hữu hình lên toàn ngành.

Theo chuyên gia, sau một giai đoạn bùng nổ, điện ảnh Việt có khả năng đối diện cuộc “thanh lọc” lớn.

'Tuổi thọ' phim rút ngắn kỷ lục

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng nguồn cung phim tăng đột biến trong lúc nhu cầu khán giả và hạ tầng rạp chiếu gần như đi ngang, thị trường sẽ rơi vào trạng thái bội thực, "nghẽn cổ chai" ở khâu phát hành và gây ra cuộc đào thải khốc liệt.

Trước mắt và lâu dài, sự bùng nổ về số lượng phim sẽ gây ra nhiều hệ quả. Đối với các tác phẩm chiếu rạp, tuổi thọ ngày càng bị rút ngắn đến mức kỷ lục. Lý do xuất phát từ việc số lượng phòng chiếu có hạn, các rạp buộc phải ưu tiên suất chiếu vào khung giờ vàng cho phim ăn khách. Những phim mới ra rạp nếu không tạo hiệu ứng ngay trong 2-3 ngày đầu sẽ lập tức bị cắt suất, đẩy xuống giờ xấu (sáng sớm hoặc khuya) và rời rạp chỉ sau 1-2 tuần.

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Ngoài ra, những dự án vừa và nhỏ, thiếu kinh phí truyền thông dễ bị "chết yểu" giữa ma trận phim ra rạp dày đặc. Ngoài ra, để giành suất chiếu, nhiều dự án có xu hướng làm theo công thức an toàn, giật gân hoặc bắt chước các phim trăm tỷ trước đó, làm giảm sự đa dạng về thể loại.

Ở góc độ nhà sản xuất, khi cung vượt cầu, các đơn vị buộc phải chi nhiều tiền hơn cho trong khâu truyền thông, quảng bá để giành giật sự chú ý của khán giả, đẩy chi phí hòa vốn lên mức cao. Trong khi doanh thu phòng vé dồn hết cho một số tác phẩm dẫn đầu, những dự án còn lại không đạt điểm hòa vốn, dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Từ đây, những nhà làm phim, sản xuất vừa và nhỏ mất khả năng tái đầu tư, thậm chí nợ nần kéo dài. Về lâu dài, các nhà đầu tư tư nhân mất niềm tin vào tính khả thi của điện ảnh, dẫn đến tình trạng tháo chạy dòng vốn sau một giai đoạn bùng nổ.

Chung quan điểm, Thạc sĩ Trần Minh Ngân, giảng viên khoa Nghệ thuật, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang đánh giá số phim tăng nhanh hơn khả năng mở rộng thị trường, sức ép sẽ xuất hiện ở cả khâu thu hồi vốn lẫn sức sáng tạo của cả ê-kíp thực hiện.

"Về doanh thu, chúng ta có thể gặp tình trạng tổng thu phòng vé vẫn cao nhưng nhiều nhà sản xuất lại khó khăn. Khi doanh thu phim Việt tăng chậm hơn số phim Việt phát hành, mức thu bình quân mỗi phim sẽ giảm; sự tập trung doanh thu vào một số ít tác phẩm càng làm khoảng cách ấy rõ hơn.Theo thông tin tôi tìm hiểu, 10 phim đứng đầu, gồm cả phim Việt và phim nước ngoài, đóng góp 72,8% doanh thu toàn thị trường. Tôi nghĩ cần thận trọng khi dùng thành công của nhóm phim này để dự đoán khả năng thu hồi vốn của những dự án khác", Thạc sĩ Trần Minh Ngân chia sẻ.

Ở góc độ khán giả, trước mắt họ được hưởng lợi vì có nhiều lựa chọn. Nhưng thời gian và chi phí dành cho mỗi lần đi xem đều có giới hạn. Nếu nhiều chiến dịch quảng bá tạo ra kỳ vọng vượt xa trải nghiệm thực tế, người xem có thể trở nên dè dặt, chỉ chọn những tên tuổi quen hoặc chờ phim xuất hiện trên nền tảng trực tuyến. Sự thận trọng ấy ảnh hưởng cả những tác phẩm ra sau.

"Hệ quả khiến tôi băn khoăn hơn nằm ở những quyết định lựa chọn kịch bản sau đó. Để giảm rủi ro, người bỏ vốn có thể nghiêng về ngôi sao, thương hiệu hoặc kiểu câu chuyện từng bán được vé. Những yếu tố ấy vẫn có giá trị, nhưng không bảo đảm thành công cho một tác phẩm mới. Nếu nhiều hãng cùng thu hẹp lựa chọn, những đạo diễn trẻ và kịch bản có cách nhìn riêng sẽ khó được trao cơ hội hơn. Số phim tăng khi ấy vẫn có thể đi cùng sự thu hẹp về cách kể và trải nghiệm thẩm mỹ", ông trao đổi thêm.

Lối thoát

Theo các chuyên gia, giải pháp cần làm hiện tại là cải thiện mối quan hệ giữa quy mô đầu tư, đặc điểm tác phẩm và khả năng tiếp cận người xem, đồng thời mở rộng các hình thức khai thác phù hợp với từng phim.

Trước mắt, kế hoạch phát hành và thu hồi vốn cần được tính từ giai đoạn phát triển dự án. Nhà sản xuất và đạo diễn nên xác định rõ ai có lý do để xem câu chuyện này, có thể tiếp cận họ bằng cách nào và quy mô đầu tư nào là phù hợp. Phương án tài chính cần tính đầy đủ chi phí quảng bá và phát hành, đồng thời dựa trên phần tiền bán vé thực nhận của nhà sản xuất.

Khi tham khảo phim cùng thể loại, cùng quy mô, cũng phải tính đến những trường hợp không thành công. Một tác phẩm dành cho nhóm công chúng riêng vẫn đáng làm, nhưng ngân sách phải phù hợp với khả năng tiếp cận nhóm người xem ấy.

Trong đó, Thạc sĩ Trần Minh Ngân nhấn mạnh việc phát triển kịch bản của các dự án điện ảnh và nâng tầm chất lượng.

Ở góc độ nhà phát hành, các đơn vị có thể công bố kế hoạch sớm hơn và trao đổi để giảm những va chạm không cần thiết, nhất là khi nhiều phim cùng hướng đến một nhóm khán giả. Những giai đoạn ít cạnh tranh cũng cần được khảo sát bằng dữ liệu và nhu cầu thực tế, thay vì mặc định chỉ có vài dịp lễ mới đáng phát hành.

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Với một số phim có nhóm công chúng tương đối hẹp, có thể cân nhắc chiếu chọn lọc trước tại những cụm rạp và khung giờ phù hợp, từ đó mở rộng nếu sức mua cùng phản hồi cho phép.

Về phía nhà rạp, tiêu chí điều chỉnh suất rõ ràng, cùng việc đánh giá sức bán trong những điều kiện có thể so sánh, sẽ giúp các bên có thêm căn cứ quyết định.

Về lâu dài, cần mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh ở những địa bàn chưa được phục vụ đầy đủ. Mô hình rạp vừa và nhỏ, hoặc khai thác những không gian chiếu phù hợp, nên được nghiên cứu theo điều kiện dân cư và sức mua từng nơi. Việc đầu tư cần đi cùng chương trình phim, giá vé và hoạt động tạo thói quen đến xem. Xây thêm phòng chiếu chỉ phát huy tác dụng khi người dân thấy việc đi xem thuận tiện và có ý nghĩa với mình.

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Các nguồn thu từ nền tảng trực tuyến, truyền hình và thị trường quốc tế cũng cần được phát triển bài bản. Khả năng hợp tác đồng sản xuất nên được tính sớm, với đối tác phù hợp đặc điểm dự án. Khi khai thác tác phẩm, bán quyền phát hành hoặc quyền làm lại phim cũng là những hướng có thể cân nhắc. Mỗi hướng cần phương án cụ thể, vì thị hiếu và điều kiện khai thác ở các thị trường không giống nhau. Những khoản thu dự kiến này cần được đánh giá thận trọng trong kế hoạch thu hồi vốn.

Đồng thời, ngành phim cần dữ liệu đáng tin cậy về lượt vé, địa bàn, thời gian khai thác và chi phí. Theo dõi số lượt vé bán được cũng giúp đánh giá thị trường đầy đủ hơn việc chỉ nhìn vào doanh thu bằng tiền. Những chương trình hỗ trợ có tiêu chí minh bạch cho phát triển kịch bản, phim đầu tay và các tìm tòi nghệ thuật có thể góp phần duy trì sự đa dạng. Việc hỗ trợ nên tính cả điều kiện để tác phẩm đến được với công chúng, thay vì dừng ở khâu hoàn thành bộ phim.

"Cá nhân tôi quan tâm đến tỷ lệ phim thu hồi được vốn và điều kiện để những tiếng nói nghệ thuật khác nhau tiếp tục phát triển. Từ phía đào tạo, tôi mong người trẻ có cơ hội làm việc liên tục, nhận ra hạn chế và trưởng thành qua từng tác phẩm. Điều đó cần sự chuẩn bị nghiêm túc của người làm phim và một thị trường cho phép nhiều quy mô, nhiều cách kể cùng tồn tại", chuyên gia kết luận.