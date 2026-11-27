Hậu Hoàng cho biết cô đã chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc. Cô gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời hỏi thăm, động viên.

Tối 27/11, Hậu Hoàng chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại kèm theo tấm hình chụp cùng Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến. Hậu Hoàng cho biết thời điểm đón nhận kết quả mắc ung thư, cô khủng hoảng, khóc liên tục. Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến - một người từ TP.HCM và một người từ Quảng Trị - đã bất ngờ có mặt tại bệnh viện để thăm cô.

Theo Hậu Hoàng, những ngày qua, nhiều đồng nghiệp, bạn bè muốn vào thăm nhưng hiện tại, cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc.

Hậu Hoàng nói trân trọng và biết ơn tình cảm cùng những lời động viên, chia sẻ của đồng nghiệp, khán giả những ngày qua. Cô hiện điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh bên Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến tại bệnh viện. Ảnh: FBNV.

"Cảm ơn 2 chị đã luôn thương yêu em. Cảm ơn tất cả anh chị em đã nhắn tin động viên em. Cảm ơn tất cả những bài đăng truyền động lực cho tôi suốt từ hôm qua tới giờ", cô chia sẻ.

Một ngày trước, Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư cùng hình ảnh nằm trên giường bệnh. Theo Hậu Hoàng, cô phát hiện căn bệnh vài ngày trước. Khi đón nhận thông tin, cô khóc, suy sụp.

Hậu Hoàng chia sẻ: "Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy".

Cô cho biết cảm xúc hiện tại lẫn lộn, không biết phải đối mặt theo cách nào. Hậu Hoàng mong mọi người tiếp tục đồng hành, truyền động lực cho cô trong chặng đường sắp tới.

"Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: 'Có sức khoẻ là có tất cả'. Mọi người giữ gìn sức khỏe", cô chia sẻ thêm.

Sinh năm 1995, Hậu Hoàng (tên thật là Hoàng Thúy Hậu) nổi tiếng với biệt danh "thánh nhạc chế" qua loạt video vui nhộn trên nền tảng YouTube. Với phong cách hài hước, duyên dáng, cô để lại dấu ấn qua từng sản phẩm.

Ngoài sản xuất nội dung giải trí, Hậu Hoàng nới rộng tệp khán giả khi tham gia Sao nhập ngũ 2020. Tiếp đó, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Từng là thành viên nhóm nhảy chuyên nghiệp, vũ đạo là thế mạnh của Hậu Hoàng. Sau chương trình, Hậu Hoàng và các "chị đẹp" vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó bên nhau trong nhiều dịp. Họ cũng có lượng fan không nhỏ, luôn theo dõi, ủng hộ chặng đường sự nghiệp.