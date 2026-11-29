Trong đêm nhạc hội ngộ của 365, S.T Sơn Thạch tiết lộ 10 năm trước, khi nhóm tan rã, Jun Phạm đã hủy kết bạn với tất cả thành viên.

Tối 28/11, 4 nam ca sĩ gồm Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Isaac và Will hội ngộ trong concert diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình đánh dấu cột mốc tròn 10 năm các thành viên rời khỏi 365 để hoạt động solo.

Trong khuôn khổ đêm nhạc, ngoài việc biểu diễn các tiết mục, bản hit, các thành viên cũng có màn giao lưu với khán giả, chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, S.T Sơn Thạch tiết lộ 10 năm trước, khi nhóm tan rã, Jun Phạm bất ngờ hủy kết bạn với tất cả thành viên.

Các thành viên 365 hội ngộ sau 10 năm tan rã. Ảnh: @isaac.

Khi Neko Lê hỏi lý do, Jun Phạm giải thích: "Thời gian đó, tôi nghĩ phải rạch rời vì nhóm tan rã rồi, mình nên 'move on', không quay đầu lại. Tôi muốn tập trung vào bản thân để khi gặp lại, bản thân tốt hơn. Ngoài ra, lúc đó tôi mới 26 tuổi, còn nhiều tính xấu. Tôi cũng có nhiều hoài bão và cố gắng để đi tới mục tiêu của mình. Đó là lý do tôi hủy kết bạn với mọi người".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thời gian đầu vào nhóm 365, các thành viên sống chung, không được sử dụng điện thoại, mạng xã hội và luôn có người giám sát. "Rất là khổ", Jun Phạm nói thêm.

Với Will, lúc mới tan rã, anh rất nhớ các thành viên. Nam ca sĩ mất nhiều thời gian để vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Nhóm 365 được giới thiệu đến công chúng lần đầu hồi tháng 9/2010. Tới ngày 16/12 cùng năm, nhóm chính thức ra mắt thông qua một buổi biểu diễn ở TP.HCM.

Thời điểm đó, 365 là nhóm nhạc hiếm hoi được đào tạo và hoạt động theo mô hình thần tượng của Kpop. Ngô Thanh Vân và ê-kíp sản xuất đã mất 3 tháng để tìm kiếm các "mảnh ghép" của 365. Cô cũng tham gia vào quá trình đào tạo của nhóm.

Theo yêu cầu của "bà bầu", các thành viên được đào tạo trong 6 tháng về thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng giao tiếp khán giả... Cả nhóm được sắp xếp sống chung trong một căn hộ để dễ hoạt động và quản lý.

Sau 6 năm hoạt động, ngày 30/7/2016, nhóm nhạc tuyên bố tan rã để các thành viên theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Isaac, Jun Phạm, Will, S.T Sơn Thạch đều phát triển song song ở cả 2 lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Jun Phạm, Will, S.T Sơn Thạch được chú ý khi góp mặt ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi Isaac thu hút lượng fan đông khi tham gia Anh trai "say hi".

Dù không còn hoạt động theo mô hình nhóm, các thành viên vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Ngô Thanh Vân. Nữ diễn viên vẫn luôn theo dõi sự nghiệp riêng của từng thành viên và cho các học trò cũ lời khuyên khi cần thiết.