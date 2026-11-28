Phạm Hoàng Thu Uyên rút khỏi Miss Earth 2026. Theo đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam, cô rời cuộc thi bởi lý do khách quan.

Tối 28/11, đơn vị nắm bản quyền Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái Đất Việt Nam) thông báo người đẹp Phạm Hoàng Thu Uyên không tham gia cuộc thi Miss Earth 2026 tại Philippines do một số thay đổi phát sinh từ các yếu tố khách quan.

Theo đơn vị này, quyết định nói trên được đưa ra trên cơ sở thống nhất và đồng thuận của cả ba bên, không ảnh hưởng đến danh hiệu, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2026 Phạm Hoàng Thu Uyên trong nhiệm kỳ.

Phạm Hoàng Thu Uyên rút khỏi Miss Earth 2026. Ảnh: FBNV.

Trong thời gian tới, Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2026, đồng hành cùng BTC trong các hoạt động cộng đồng, dự án bảo vệ môi trường.

"Chúng tôi trân trọng ghi nhận những nỗ lực, sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần chuyên nghiệp và những đóng góp của Phạm Hoàng Thu Uyên trong suốt thời gian qua. Dù tiếc nuối khi Thu Uyên không thể đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Earth năm nay, BTC tin tưởng rằng cô sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm và sức ảnh hưởng tích cực của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Miss Earth luôn hướng đến", theo phía Miss Earth Vietnam.

Trước đó, vào ngày 4/7, đơn vị nắm bản quyền Miss Earth Vietnam công bố Phạm Hoàng Thu Uyên (28 tuổi) là thí sinh sẽ góp mặt tại Miss Earth 2026.

Thời điểm đó, Thu Uyên cho biết trong ít tháng tới sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, tập trung xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth.

Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Người đẹp từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.