Nam diễn viên tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào chiều 28/11. Vợ của anh là Hằng Nga, không hoạt động nghệ thuật.

Chiều 28/11, Hữu Vi và Hằng Nga tổ chức lễ cưới tại một khu du lịch sinh thái ở Sóc Sơn (Hà Nội). Hôn lễ diễn ra ở không gian ngoài trời, nhiều cây xanh mát mẻ. Ngày vui của bộ đôi có sự chứng kiến của hai bên gia đình, số ít đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Trong lễ cưới, Hữu Vi diện suit trắng lịch lãm. Người bạn đời của anh gợi cảm với thiết kế trắng cúp ngực. Cả hai rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Trước gia đình, quan khách, Hữu Vi xúc động, chia sẻ về nửa kia, chuyện tình yêu của cả hai. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của người thân, bạn bè trong hôn lễ.

Ảnh cưới của Hữu Vi và Hằng Nga. Ảnh: @tranhungtien.

Vợ của Hữu Vi không hoạt động nghệ thuật. Trước khi quyết định về chung một nhà, nam diễn viên giấu kín chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Hữu Vi cũng hạn chế hoạt động trên mạng xã hội.

Hữu Vi (sinh năm 1992 tại Hà Nội) được biết đến khi tham gia Mister Global 2014 ở Thái Lan và giành ngôi á vương. Sau cuộc thi, Hữu Vi lấn sân sang phim ảnh bằng việc tham gia nhiều bộ phim: Chiến dịch chống ế, Điệp vụ chân dài, Glee, Hậu duệ mặt trời... Từ sau bộ phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt năm 2018, Hữu Vi vắng bóng khỏi showbiz và hạn chế tham gia các sự kiện giải trí. Khi tham gia ở một cuộc thi chạy vào năm 2019, nam diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò và có phần tiều tụy. Khi đó, nam diễn viên cho biết anh đang giảm cân để phù hợp với một vai diễn trong phim mới.

"Sức khỏe tôi vẫn tốt, thậm chí còn hơn trước đây. Tôi không bị bệnh gì như khán giả nghĩ đâu”, Hữu Vi khẳng định.

Năm ngoái, anh góp mặt trong phim điện ảnh Khế ước bán dâu của Lê Văn Kiệt. Dù vậy, phim rời rạp với doanh thu thấp, gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

Trước đây, nam diễn viên từng có mối tình kéo dài nhiều năm với top 5 Hoa hậu Việt Nam Vũ Ngọc Anh. Đến năm 2017, hai người tuyên bố chia tay.