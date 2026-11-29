Nam ca sĩ Mike Love vừa được xác nhận đã qua đời hôm 28/11. Ông là thành viên sáng lập của ban nhạc huyền thoại The Beach Boys.

Theo Page Six, người phát ngôn của Mike Love xác nhận thông tin ông qua đời ở tuổi 85.

“Với sự kính trọng sâu sắc, tôi xin thông báo Mike Love đã qua đời trong vòng tay người thân, gia đình. Là một biểu tượng văn hóa Mỹ, ông sẽ được nhớ đến bởi tài năng độc đáo và nguồn cảm hứng dành cho nhiều thế hệ nhạc sĩ. Chúng ta cùng tôn vinh những đóng góp đáng kể của ông cho âm nhạc Mỹ và niềm vui mà ông tìm thấy khi biểu diễn trước những người hâm mộ thân yêu”, người phát ngôn chia sẻ.

Mike Love qua đời ở tuổi 85. Ảnh: Capitol Records

Vài năm trở lại đây, sức khỏe của Love được cho là suy giảm khá nhiều. Hôm 10/10, nhóm The Beach Boys trở lại sân khấu. Tại đây, John Stamos, người bạn lâu năm thường xuyên xuất hiện cùng ban nhạc, đã có đôi lời chia sẻ với khán giả.

“Mike Love có mặt ở đây tối nay. Ông ấy đang gặp một số vấn đề sức khỏe và buộc phải hủy vài buổi diễn. Nhưng ông ấy nhất quyết không bỏ lỡ đêm nay. Chúng tôi từng bảo ông ấy nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng ông ấy đáp: ‘Không, tôi sẽ đến’. Đó là điều ông ấy yêu thích nhất. Ông ấy yêu khán giả, yêu âm nhạc và hiểu điều đó có ý nghĩa quan trọng thế nào với tất cả mọi người”, John Stamos chia sẻ.

Nam diễn viên sau đó hỗ trợ Mike Love lên sân khấu và đưa ông ngồi xuống ghế. Sức khỏe ca sĩ gạo cội khá yếu. Ông giữ nguyên vị trí ngồi trong suốt phần còn lại của buổi biểu diễn.

Trước đó, trong chuyến lưu diễn châu Âu hồi tháng 6, Mike Love cũng từng chia sẻ phần nào về những gì mình trải qua.

“Việc mất đi người chị Maureen đúng vào ngày giỗ đầu của người anh họ Brian, cộng với quá trình hồi phục kéo dài sau căn bệnh ban đầu là viêm phế quản, rồi tiếp tục mắc Covid-19, đã gây tổn hại cả về tinh thần lẫn thể chất cho tôi...”, ông viết trong thư gửi người hâm mộ.

Mike Love (thứ 2 từ trái qua) và các thành viên The Beach Boys. Ảnh: Michael Ochs.

Mike Love sinh năm 1941 tại Los Angeles. Ông là thành viên sáng lập The Beach Boys. Nhóm ra mắt năm 1961, gồm ba anh em nhà Wilson, Mike Love và người bạn Al Jardine. Ca từ trong các bài hát của nhóm thường phản ánh sự phát triển của văn hóa giới trẻ tại miền Nam California.

The Beach Boys liên tiếp gặt hái thành công với loạt ca khúc như Surfer Girl, Surfin’ U.S.A., California Girls, Help Me, Rhonda và I Get Around. Năm 1966, nhóm phát hành Pet Sounds, album mang tính đột phá do Brian Wilson thực hiện, kết hợp nhạc pop, cổ điển và jazz cùng những lớp hòa âm phức tạp.