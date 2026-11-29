Chương trình Vũ Yến Thăng Long đang được tổ chức 3 ngày 28-30/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiến dự kiến đón hơn 500 khách trong nước và quốc tế. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm trang phục truyền thống. Vũ Yến Thăng Long hướng đến hình thức khám phá văn hóa dành cho người dân Thủ đô và du khách dịp cuối năm. Với chủ đề Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông, Vũ Yến Thăng Long kết nối những dấu ấn văn hóa của kinh thành xưa với bản sắc các vùng miền, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt trong không gian di sản.

Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực, khách mời còn có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Việt Nam. Từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc, mỗi lựa chọn góp phần đưa người tham dự đến gần hơn với văn hóa Việt. Trong không gian Hoàng thành Thăng Long, hoạt động này cũng là điểm khởi đầu cho hành trình Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông. Ngoài ra, khán giả cũng có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống, chẳng hạn đánh trống, nhảy sạp…

Trong 120 phút, khán giả lần lượt thưởng thức 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn, qua đó tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền, từ lịch sử, phong tục, tín ngưỡng đến sinh hoạt và ẩm thực. Không gian biểu diễn được xây dựng theo ý tưởng Trời tròn đất vuông, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa và không khí sum họp trong các dịp hội làng.

Chương trình mở màn bằng Âm Vang Đông Sơn sử dụng âm thanh trống đồng để gợi nhắc thời kỳ đầu dựng nước. Tiếp nối không khí hướng về cội nguồn, Vũ Bút Thăng Long khai thác cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp. Không chỉ tái hiện những dấu ấn lịch sử và văn hóa vùng miền, Vũ Yến Thăng Long còn đưa vào chương trình các chất liệu từ đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng và nghệ thuật dân gian. Lấy cảm hứng từ giá hầu Cô Đôi Thượng Ngàn, tiết mục cùng tên tái hiện những vũ điệu gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và ước vọng về cuộc sống bình an, đủ đầy.

Nếu Cô Đôi Thượng Ngàn gợi nhắc đời sống tâm linh, Cung Đàn Đất Việt lại hướng đến những thanh âm thân thuộc trong sinh hoạt thường ngày. Tiếng đàn và nhịp trống từ miền núi đến đồng bằng hòa quyện, khắc họa sự phong phú của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Văn hóa xứ Thanh xuất hiện qua tiết mục Múa Xuân Phả. Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Tiếp đó, sắc màu Tây Bắc được thể hiện qua những vòng xòe, gợi lên tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng của người Thái. Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021.

Rời không gian miền núi phía Bắc, chương trình đưa thực khách đến với nét thanh nhã của cố đô Huế qua tiết mục Một Thoáng Cung Đình. Âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế, loại hình âm nhạc được UNESCO vinh danh năm 2003, gợi lại phong cách thưởng thức nghệ thuật dưới triều Nguyễn. Ở chặng cuối, hành trình xuôi về phương Nam với tiết mục Miệt Đất Phương Nam. Những câu hò, điệu lý mang âm hưởng miền sông nước tạo nên không khí mộc mạc, sâu lắng.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…