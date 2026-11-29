Heo Má Hồng và Dê Du Ký bị loại sau tập 9 của Ca sĩ mặt nạ 2026. Trong đó, màn lộ diện của ca sĩ nam không quá bất ngờ.

Tập 9 The Masked Singer Vietnam 2026 mang đến những màn tranh tài giữa các mascot Cô Sao, Dê Du Ký, Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi. Họ bước vào trận đấu 1-1 khốc liệt để giành quyền đi tiếp. Chương trình mở đầu bằng tiết mục mashup MRT và Không đau nữa rồi. Bốn giọng ca mang màu sắc riêng cùng hòa giọng, tạo nên bản phối mới cho hai ca khúc ballad.

Sau phần trình diễn chung, các mascot tham gia bình chọn và lựa chọn đối thủ. Kết quả, Cô Sao đối đầu Heo Má Hồng, trong khi Lion Vui Tươi so tài với Dê Du Ký.

4 mascot tranh tài ở tập 9.

Cô Sao thắng Heo Má Hồng với tỷ lệ bình chọn 59,05%

Ở màn đối đầu đầu tiên, Heo Má Hồng lựa chọn Xúy Vân, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và tác giả Hồ Quang Minh. Tiết mục khai thác chất liệu âm nhạc dân gian với không khí ma mị, qua đó làm nổi bật chất giọng dày và giàu kinh nghiệm của mascot. Tiết mục được mascot thể hiện với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm nhưng vẫn dày dặn, chắc chắn và đầy nội lực. Lối xử lý linh hoạt giúp Heo Má Hồng thể hiện tròn trịa cả những nốt trầm tới những nốt cao. Những nốt cao vang sáng, vững vàng cùng cách nhấn nhá tinh tế là điểm ấn tượng trong tiết mục.

Vũ Cát Tường nhận xét Heo Má Hồng mang đến cảm giác của một nghệ sĩ tiền bối với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Cố vấn đặc biệt chú ý đến âm hưởng dân gian miền Bắc trong cách thể hiện, đồng thời cho rằng giọng ca này có độ từng trải và chín muồi trong xử lý ca khúc.

Đối thủ của Heo Má Hồng là Cô Sao chọn ca khúc Trăng Non của DC Tâm. Ca khúc rock ballad nói về một tâm hồn khép lại trái tim sau những tổn thương. Bài hát có nhiều đoạn lên cao với cường độ mạnh, đặt ra yêu cầu lớn về khả năng kiểm soát giọng hát và thể lực với người trình diễn. Heo Má Hồng đã hoàn thiện bài nhạc với chất giọng dày, nội lực.

Heo Má Hồng phải tháo mặt nạ sau khi thua Cô Sao.

Bích Phương dành lời khen cho Cô Sao, thậm chí gọi mascot là “Diva của The Masked Singer”. Cô ấn tượng với những nốt cao được xử lý chính xác ngay từ đầu tiết mục.

Trấn Thành phân tích Cô Sao chủ động sử dụng chest voice trong phần lớn màn trình diễn nhằm duy trì độ dày và nội lực, giúp giọng hát không bị lấn át bởi phần nhạc rock mạnh. Theo cố vấn, việc giữ được sự chắc chắn khi hát ở cường độ cao đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tốt.

Kết quả bình chọn, Cô Sao giành chiến thắng với 59,05%, trong khi Heo Má Hồng nhận 40,95%.

Lion Vui Tươi vượt Dê Du Ký với cách biệt không lớn

Ở cặp đấu thứ 2, Lion Vui Tươi trình diễn ca khúc mới Anh sai đường - Em nhầm hướng, khai thác những giằng xé trong tình yêu. Từ những vòng trước đó, Lion Vui Tươi đã được nhiều khán giả dự đoán là Xuân Định K.Y. Trong tập này, khán giả càng thêm chắc chắn vào nhận định đó.

Mascot này với Xuân Định đều có sự tương đồng ở giọng hát gần gũi, ngọt ngào, tự sự, hơi khàn và cách xử lý, nhấn nhá, nhả chữ đặc trưng, mang sắc thái riêng biệt.

Trấn Thành đánh giá tiết mục cho thấy bản năng nghệ sĩ của Lion Vui Tươi. Mascot đặt cảm xúc làm trọng tâm, đồng thời tận dụng lợi thế quãng giọng rộng để truyền tải câu chuyện. Bích Phương cũng nhận thấy Lion Vui Tươi thường ưu tiên cảm xúc trong các lần xuất hiện trên sân khấu. Theo cô, cách thể hiện tự nhiên, không quá tính toán giúp người nghe dễ đồng cảm với nội dung ca khúc.

Pháo dành lời khen cho những đoạn giả thanh được xử lý tốt và cách phát âm rõ ràng của mascot. Cô cho rằng kỹ thuật được sử dụng vừa đủ, không làm gián đoạn mạch cảm xúc của bài hát.

Dê Du Ký chính là Lân Nhã.

Trong khi đó, Dê Du Ký chọn Tái bút - Anh yêu em. Ca khúc đặt ra thử thách về quãng giọng khi bắt đầu bằng những nốt thấp và kết thúc ở các nốt cao. Dù sở hữu chất giọng nam trung, Dê Du Ký vẫn thể hiện được sự chắc chắn khi xử lý những đoạn cao bằng giọng thật.

Trấn Thành góp ý cách phát âm của mascot đôi lúc quá trau chuốt, khiến cảm xúc tình tứ của ca khúc chưa được thể hiện tự nhiên. Dù vậy, anh đánh giá Dê Du Ký đã cải thiện đáng kể so với những lần trình diễn trước.

Sau 2 tiết mục, Lion Vui Tươi giành chiến thắng với 52,38% bình chọn. Dê Du Ký nhận 47,62% và phải dừng cuộc chơi.

Sau khi dừng bước, Heo Má Hồng tháo mặt nạ và được xác định là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng - quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2015. Sau gần 3 năm không tham gia các hoạt động showbiz, Nguyễn Thu Hằng quyết định góp mặt tại The Masked Singer Vietnam 2026 để thử sức ở một sân chơi mới. Nữ ca sĩ cho biết hạnh phúc khi được trở lại sân khấu, đồng thời mong muốn có thêm khán giả biết đến bản thân và dành tình yêu cho âm nhạc truyền thống.

Ở màn lộ diện tiếp theo, Dê Du Ký được xác nhận là ca sĩ Lân Nhã. Với Lân Nhã, The Masked Singer Vietnam mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Sau khoảng 10 năm, anh mới có dịp trở lại bầu không khí của một cuộc thi âm nhạc, gặp gỡ đồng nghiệp và lắng nghe những nhận xét trực tiếp từ các cố vấn.