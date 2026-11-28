Mỹ Tâm đăng video biểu diễn ca khúc "Cây đàn sinh viên" ở đêm nhạc cách đây ít ngày. Nữ ca sĩ thừa nhận hát sai lời và xin lỗi khán giả.

Mới đây, Mỹ Tâm chia sẻ clip hát Cây đàn sinh viên - bài hát nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Trong clip, nữ ca sĩ quên lời rồi bật cười. Cụ thể, câu hát “Đời sinh viên có cây đàn guitar” được Mỹ Tâm hát thành “Đời guitar có cây đàn sinh viên”. Sau đó, cô nhanh chóng tiếp tục phần trình diễn.

Kèm theo clip, Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi khán giả vì hát sai lời. Cô chia sẻ: “Mình biết mà, ai hát bài này cũng sẽ lịu lần trong đời, ngay cả chính mình. Trời ơi quê. Ngàn lần xin lỗi. Bài học rút ra là đừng giỡn với ban nhạc và những người thích đùa”.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong đêm nhạc. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, Mỹ Tâm tổ chức See The Light Day 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thu hút khoảng 25.000 khán giả. Nhiều đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Mỹ Chi, Hurrykng… cũng có mặt để thưởng thức chương trình. Mai Tài Phến tham dự concert và ngồi cùng hàng ghế với gia đình nữ ca sĩ.

Trong đêm diễn, Mỹ Tâm trình bày liên tục 40 ca khúc nhưng vẫn duy trì được năng lượng và phong độ giọng hát ổn định. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của concert, cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và sức bền của nữ ca sĩ.

See The Light Day 2 có 6 hạng vé, giá dao động từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng. Trong đợt mở bán sớm ngày 15/10, ban tổ chức thông báo 10.000 vé được bán hết chỉ sau 5 phút. Đến 21/10, chương trình tiếp tục mở bán vé đợt hai và ghi nhận lượng lớn khán giả quan tâm, tìm mua. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với các đêm nhạc cá nhân của Mỹ Tâm.

Trước đó, nữ ca sĩ tổ chức See The Light Day 1 vào tối 13/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong những năm qua, Mỹ Tâm nhiều lần thực hiện các concert quy mô lớn và là một trong số ít ca sĩ solo của Vpop có khả năng đưa hàng chục nghìn khán giả đến các đêm diễn riêng.