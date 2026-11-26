Khánh Như vừa giành ngôi vị á hậu 4 ở Miss International 2026. Tuấn Ngọc cũng có mặt tại Nhật Bản để cổ vũ người đẹp.

Mới đây, đại diện truyền thông của công ty quản lý Khánh Như và Tuấn Ngọc - xác nhận thông tin 2 người đang hẹn hò. Theo đơn vị quản lý, họ tôn trọng mối quan hệ giữa 2 người.

Chiều 25/11, Khánh Như tranh tài ở chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). Tuấn Ngọc cũng có mặt trong sự kiện để ủng hộ bạn gái. Anh liên tục reo hò khi thấy Khánh Như lọt top cao. Ở hậu trường, nam vương được bắt gặp tận tình chăm sóc, khoác áo giúp nửa kia.

Tuấn Ngọc và bà Phạm Kim Dung tới Nhật Bản ủng hộ Khánh Như. Ảnh: FBNV.

Trước khi Khánh Như lên đường tới Nhật Bản để tham dự cuộc thi, Tuấn Ngọc cũng gửi lời động viên. Sau đó, trong quá trình Khánh Như tham gia các hoạt động của Miss International 2026, Tuấn Ngọc thường xuyên đăng bài ủng hộ.

Trước thời điểm Khánh Như bước vào đêm chung kết, Tuấn Ngọc nhắn nhủ: “Chúc em thật nhiều năng lượng, giữ vững sự tự tin và tỏa sáng hết mình tại đêm chung kết Miss International 2026. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu và tự hào về hành trình em đã nỗ lực suốt thời gian qua”.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, sở hữu số đo hình thể 84-63-98 cm. Trước khi tham gia các đấu trường nhan sắc, người đẹp từng giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023 và Quán quân Én Vàng UEF 2024.

Năm 2025, Khánh Như đoạt giải Á hậu 1 Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Cô được nhận xét có vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt hài hòa, đồng thời ghi điểm nhờ khả năng thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh. Tại Miss International 2026, Khánh Như được xướng tên ở vị trí Á hậu 4.

Tuấn Ngọc sinh năm 1999, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Anh đăng quang Nam vương Thế giới Việt Nam 2024. Tại chung kết Mr World 2024 (Nam vương Thế giới), diễn ra ở Phan Thiết vào tháng 11/2024, Tuấn Ngọc giành danh hiệu Á vương 1.