Trước khi được biết đến với danh hiệu á hậu, Khánh Như đã có kinh nghiệm làm MC song ngữ tại nhiều sự kiện. Thời sinh viên, cô từng làm gia sư tiếng Anh để trang trải chi phí sinh hoạt và đầu tư cho công việc dẫn chương trình. Khánh Như thần tượng MC Khánh Vy và từng bày tỏ mong muốn trở thành người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp.