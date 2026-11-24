Đáng chú ý, phần lớn khán giả có mặt tại rạp quan tâm đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Tác phẩm từng gây chú ý tại phòng vé Việt hồi tháng 8, thu hơn 200 tỷ đồng . Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa một chàng trai trẻ và người ông là cựu chiến binh, qua đó khai thác những mâu thuẫn, khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ. Trong tối 23/11, nhiều phụ huynh cũng đưa con đến rạp để cùng thưởng thức tác phẩm. Chủ đề gia đình gần gũi là một trong những lý do khiến bộ phim được nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau lựa chọn.