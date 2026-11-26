NSƯT Kim Cúc, giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam, qua đời tối 24/11. Bà mất sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Ngày 26/11, đại diện gia đình thông báo về sự ra đi của NSƯT Kim Cúc. Bà mất vào lúc 22h25 ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi. NSƯT Kim Cúc ra đi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Lễ khâm liệm được tổ chức vào 8h30 ngày 28/11. Sau đó, lễ viếng diễn ra từ 8h45 đến 10h15 ngày 28/11 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn (Số 44 phố Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 10h15 phút cùng ngày. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng tổ chức vào sáng 29/11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

NSƯT Kim Cúc, giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời ở tuổi 83. Ảnh: VOV.

NSƯT Kim Cúc (tên thật là Phan Thị Kim Cúc) sinh ngày 20/4/1944. Năm 23 tuổi, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bà chính là một trong những người đã đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 1969, NSƯT Kim Cúc gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài VOV. Sau khi về hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác với chương trình. Bên cạnh đó, bà còn tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC của Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

Đến năm 2013, NSƯT Kim Cúc dừng cộng tác với Đọc truyện đêm khuya để chăm sóc chồng. Những năm qua, bà có cuộc sống yên bình bên gia đình tại Hà Nội.