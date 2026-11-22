Tối 21/11, Mỹ Tâm tổ chức concert See The Light – Day 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), thu hút khoảng 25.000 khán giả. Chương trình kéo dài gần 4 tiếng, với 40 tiết mục trải dài qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. So với đêm diễn tại Hà Nội hồi cuối năm 2025, concert lần này có những điều chỉnh về danh sách bài hát, cách phối khí và dàn dựng sân khấu.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm cho thấy sức bền đáng nể khi gần như một mình đảm nhận toàn bộ chương trình. Nữ ca sĩ liên tục hát, thực hiện vũ đạo và trực tiếp giao lưu với khán giả mà không có sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời. Trong những tiết mục sôi động, cô di chuyển nhiều nhưng vẫn duy trì giọng hát tương đối ổn định. Kinh nghiệm biểu diễn cũng giúp Mỹ Tâm làm chủ sân khấu, xử lý linh hoạt các tình huống và giữ được sự kết nối với người xem.

Về âm nhạc, See The Light – Day 2 có nhiều điểm đáng khen ở khâu phối khí. Các ca khúc quen thuộc được thay đổi tiết tấu, kết hợp thành những bản mashup với cách chuyển nhạc khá thú vị. Trong đó, Sai gây ấn tượng với phần chuyển tempo mượt mà và đoạn kết bất ngờ. Ban nhạc do Hoài Sa dẫn dắt cũng góp phần đáng kể vào chất lượng chương trình. Các nhạc công thể hiện lối chơi uyển chuyển, giàu cảm xúc.

Ở các tiết mục sôi động, Mỹ Tâm khai thác chất liệu pop rock với âm thanh mạnh mẽ hơn. Chuyện như chưa bắt đầu là một ví dụ, khi ca khúc được thể hiện với tinh thần có phần dữ dội, khác biệt so với phiên bản ballad quen thuộc. Tiết tấu dồn dập cùng cách xử lý giọng hát khiến cảm xúc đau khổ, giằng xé trong bài hát được thể hiện trực diện hơn. Bản phối tạo được cao trào, dù đôi chỗ phần dàn dựng có phần quá mạnh so với tinh thần của ca khúc gốc.

Với Tay vớt ánh trăng, Mỹ Tâm lựa chọn bản phối pop ballad nhẹ nhàng, tập trung vào giai điệu và giọng hát. Phần hòa âm có sự tiết chế, tạo không gian để nữ ca sĩ thể hiện những câu hát da diết, đặc biệt ở các đoạn cao trào. Cách nhấn nhá và xử lý nốt cao của Mỹ Tâm cũng tạo được cảm xúc mà không gây cảm giác nặng nề. Tiếng piano của Hoài Sa góp phần làm nổi bật chất trữ tình của ca khúc.

Một thử nghiệm thú vị khác là Yêu dại khờ, với bản phối mang hơi hướm Y2K. Tiếng synth được sử dụng nổi bật, kết hợp nhịp điệu điện tử tạo nên màu sắc âm nhạc trẻ trung, bắt tai. Phần hòa âm có nhiều thay đổi so với bản gốc, song giai điệu đặc trưng vẫn được giữ lại, giúp khán giả dễ dàng hòa theo. Đây là một trong những tiết mục cho thấy hiệu quả của việc làm mới các bản hit cũ bằng chất liệu âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh giọng hát, Mỹ Tâm gây chú ý với những phần trình diễn vũ đạo. Nữ ca sĩ thực hiện các động tác nhảy linh hoạt, kết hợp biểu cảm tự tin và có phần tinh nghịch. Ở một tiết mục khác, cô xuất hiện trong trang phục đen ôm sát, thể hiện những bước nhảy gợi cảm bên vũ đoàn. Đáng chú ý, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự chủ động trong cách trình diễn, kể cả ở những phần vũ đạo có cường độ vận động cao.

Phần dàn dựng sân khấu cũng có một số ý tưởng thú vị, điển hình là màn thay trang phục trực tiếp trước khán giả, kết hợp phần chuyển nhạc khá liền mạch. Tuy nhiên, cách dàn dựng đôi lúc còn sến, đặc biệt ở những hình ảnh mang tính minh họa trực diện như đôi cánh, chưa thực sự phù hợp với tinh thần hiện đại của các bản phối. Bên cạnh đó, nhịp chương trình có phần chùng xuống ở khoảng giữa, khi một số tiết mục chưa tạo được cao trào rõ rệt. Dẫu còn những hạn chế, See The Light – Day 2 vẫn là một đêm diễn đáng ghi nhận về chất lượng âm nhạc và phong độ biểu diễn của Mỹ Tâm. Ảnh: BTC.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…