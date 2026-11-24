Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều người dân TP.HCM đến rạp xem phim miễn phí, trong đó có "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của Huỳnh Lập. Hoạt động thu hút nhiều thế hệ khán giả.

Tối 23/11, nhiều người dân TP.HCM đến rạp thưởng thức các suất chiếu phim miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Tại Đống Đa Cinema, không khí khá nhộn nhịp khi khán giả lần lượt đến nhận vé và chờ vào phòng chiếu. Đáng chú ý, hoạt động thu hút nhiều nhóm tuổi, từ những người trẻ đến các gia đình, nhóm bạn trung niên, lớn tuổi.

Trong số các tác phẩm được trình chiếu, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ phim khai thác những mâu thuẫn, khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ, đồng thời đề cập đến tình cảm gia đình. Sau buổi chiếu, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với tác phẩm và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình.

Tín hiệu tích cực từ khán giả

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đức, quản lý Đống Đa Cinema (TP.HCM), đánh giá hoạt động chiếu phim miễn phí bước đầu nhận được những phản hồi tích cực. Điều khiến anh chú ý là sự chủ động của khán giả trong việc tìm hiểu chương trình ngay từ khi thông tin được công bố.

"Trên các nền tảng mạng xã hội của rạp, khán giả tương tác rất tốt. Nhiều người chủ động tìm hiểu thông tin về phim, hỏi lịch chiếu cũng như cách thức nhận vé. Nhìn chung, chương trình nhận được sự quan tâm và ủng hộ khá đông đảo", anh Đức chia sẻ.

Theo đại diện rạp, chương trình tạo thêm cơ hội để các tác phẩm mang đề tài lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc được giới thiệu rộng rãi. Đây là nhóm phim có giá trị về nội dung, song chưa chắc luôn chiếm ưu thế trong lựa chọn giải trí của khán giả giữa thị trường điện ảnh ngày càng sôi động.

Anh Đức, quản lý Đống Đa Cinema, đánh giá chương trình chiếu phim miễn phí nhận được sự quan tâm tích cực từ khán giả.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong đời sống xã hội. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam", anh Đức nhấn mạnh.

Từ góc độ đơn vị vận hành, hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng còn giúp các cụm rạp tham gia tích cực hơn vào việc quảng bá văn hóa, bên cạnh chức năng kinh doanh. Để duy trì hiệu quả lâu dài, việc lựa chọn tác phẩm phù hợp, truyền thông và bố trí lịch chiếu thuận tiện cũng là những yếu tố cần được quan tâm.

Anh Đức kỳ vọng chương trình tiếp tục được duy trì với danh sách phim phong phú và số suất chiếu nhiều hơn. "Tôi nghĩ những chương trình như thế này nên được tổ chức thường xuyên. Điều quan trọng là đưa điện ảnh Việt Nam đến với đông đảo khán giả, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc", anh bày tỏ.

Ở khu vực quầy vé, Minh Tiến (19 tuổi), sinh viên đang làm thêm tại Đống Đa Cinema, cho biết công việc trong những ngày diễn ra chương trình có một số thay đổi. Ngoài nhiệm vụ thường ngày, nam nhân viên còn hỗ trợ phát vé miễn phí cho khán giả. Theo Tiến, mỗi người được nhận hai vé sau khi đăng ký trực tuyến.

Dù có thêm nhiệm vụ, Tiến cho biết công việc không phát sinh nhiều khó khăn nhờ được quản lý hướng dẫn từ trước. Các nhân viên cũng được phân chia nhiệm vụ cụ thể tại từng vị trí để phục vụ khán giả.

"Tôi thấy không khí tại rạp rất vui, sôi động và có nhiều người đến xem phim", Tiến kể.

Theo quan sát của nam nhân viên, khán giả đến rạp thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau, trong đó những người khoảng 30 tuổi xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, Tiến còn gặp những khán giả trung niên, lớn tuổi, thậm chí khoảng 50-60 tuổi. Điều này khiến không khí tại rạp có phần khác biệt so với những buổi chiếu thương mại thông thường.

Minh Tiến (19 tuổi), nhân viên quầy vé, cho biết nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau đến rạp trong dịp này.

Khán giả nhiều thế hệ hào hứng đến rạp

Với Thanh Mai (17 tuổi), sinh viên năm nhất Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, buổi xem phim lần này trở nên đặc biệt hơn khi có mẹ đi cùng. Mai biết đến chương trình qua lời giới thiệu của một người bạn của mẹ, sau đó cả hai quyết định đến rạp thưởng thức Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

"Tôi thấy đây là một bộ phim rất ý nghĩa, đặc biệt khi được xem cùng mẹ. Tôi nghĩ tác phẩm có thể giúp mẹ hiểu hơn về suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay, còn bản thân tôi cũng có thêm góc nhìn về cuộc sống của những người đi trước, nhất là những khó khăn mà họ từng trải qua", Mai chia sẻ.

Thanh Mai (17 tuổi) cùng mẹ và em gái xem Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Mai cũng đánh giá cao việc tổ chức những suất chiếu miễn phí, bởi hoạt động này tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận các tác phẩm điện ảnh có giá trị mà không phải lo lắng về chi phí.

Ngoài buổi xem phim, Mai còn cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp tại khu vực trung tâm TP.HCM trong dịp lễ. Trước đó, khi đi qua quận 1, Mai bắt gặp khá nhiều hoạt động giới thiệu trang phục, văn hóa dân tộc.

Trong khi đó, nhóm bốn người bạn, trong đó có cô Ngàn và cô Kim Hường, cũng tranh thủ dịp lễ để cùng nhau đến rạp. Cả nhóm biết đến chương trình qua thông tin trên truyền thông, sau đó rủ nhau đăng ký vé. Theo cô Hường, mọi người không có lịch trình cụ thể, chủ yếu tận dụng ngày nghỉ để gặp gỡ và tham gia các hoạt động phù hợp.

Sau khi thưởng thức bộ phim của Huỳnh Lập, cô Ngàn bày tỏ sự thích thú trước cách kể chuyện kết hợp giữa tiếng cười và những khoảnh khắc xúc động. "Phim vừa vui vừa xúc động. Huỳnh Lập giỏi, diễn xuất và cách làm phim đều tốt", cô nhận xét.

Cùng chung cảm nhận, cô Kim Hường cho rằng điều đọng lại sau buổi chiếu còn là những suy ngẫm về lịch sử và cuộc sống của các thế hệ trước. Theo cô, những tác phẩm khai thác đề tài này có ý nghĩa giáo dục, đặc biệt đối với người trẻ khi giúp họ hiểu thêm về những hy sinh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Cô Ngàn và cô Kim Hường cùng nhóm bốn người bạn đến rạp xem phim nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

"Bây giờ chúng ta được sống trong độc lập, tự do thì phải biết giữ gìn. Đã có biết bao xương máu đổ xuống để có được cuộc sống như hôm nay. Tôi nghĩ các bạn trẻ cần hiểu và trân trọng những điều đó", cô Hường bày tỏ.

Cô cũng đánh giá cao việc tổ chức chiếu phim miễn phí trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, chương trình mang lại thêm lựa chọn giải trí cho người dân, đồng thời khuyến khích công chúng quan tâm đến những tác phẩm mang giá trị văn hóa, lịch sử.

"Những ngày như thế này mà người dân được xem phim miễn phí thì rất có ý nghĩa. Mọi người vừa có thể giải trí, thư giãn, vừa hiểu thêm về lịch sử và những câu chuyện của thế hệ trước", cô chia sẻ.