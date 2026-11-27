Phần phim thứ 6 của thương hiệu "Đấu trường sinh tử" bất ngờ thu hơn 237 triệu USD chỉ sau ít ngày ra rạp. Tác phẩm cũng tạo được sức hút nhờ câu chuyện sinh tồn giàu kịch tính.

Cách đây hơn một thập niên, The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) từng là một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất Hollywood. Chuyển thể từ loạt tiểu thuyết của nhà văn Suzanne Collins, phim xây dựng một thế giới giả tưởng, trong đó những thiếu niên bị buộc tham gia cuộc chiến sinh tử được truyền hình trực tiếp dưới sự cai trị của một chính quyền độc tài.

Với Jennifer Lawrence đảm nhận vai chính, bốn phần phim ra mắt trong giai đoạn 2012-2015 mang về tổng doanh thu gần 3 tỷ USD . Thành công này cũng góp phần thúc đẩy trào lưu chuyển thể tiểu thuyết phản địa đàng dành cho độc giả trẻ. Tuy nhiên, làn sóng ấy dần thoái trào trong những năm tiếp theo, và ngay cả màn tái xuất của The Hunger Games vào năm 2023 cũng chỉ ghi nhận thành tích phòng vé tương đối khiêm tốn.

Tưởng chừng khó có thể tìm lại vị thế năm xưa, thương hiệu bất ngờ có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong năm 2026 với phần phim thứ sáu mang tên Sunrise on the Reaping (Bình minh ngày chiêu quân). Sau hơn một thập niên, thế giới do Suzanne Collins tạo dựng một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý tại phòng vé quốc tế.

Bi kịch đằng sau cuộc chiến sinh tồn

The Hunger Games lấy bối cảnh tương lai, khi quốc gia giả tưởng Panem được hình thành trên tàn tích của Bắc Mỹ, với thủ đô Capitol giàu có nắm quyền cai trị 12 quận. Sau một cuộc nổi dậy bất thành, giới cầm quyền tổ chức Đấu trường sinh tử hàng năm nhằm trừng phạt và răn đe người dân. Theo luật lệ, mỗi quận phải cử hai thiếu niên 12-18 tuổi tham gia cuộc chiến cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Toàn bộ diễn biến được phát sóng trên khắp Panem như một chương trình giải trí.

Với Sunrise on the Reaping, đạo diễn Francis Lawrence đưa khán giả trở về thời điểm 24 năm trước các sự kiện trong phần phim đầu tiên. Nhân vật trung tâm là Haymitch Abernathy (Joseph Zada), thiếu niên 16 tuổi đến từ Quận 12, người sau này trở thành cố vấn của Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). Haymitch bị buộc tham gia Đấu trường sinh tử lần thứ 50, một kỳ đấu đặc biệt với số lượng thí sinh tăng gấp đôi, lên tới 48 người.

Trong quá trình tìm cách sống sót trở về bên gia đình và người yêu, Haymitch dần nhận ra những thủ đoạn của Capitol, từ đó nung nấu ý định phá hoại đấu trường từ bên trong.

Sunrise on the Reaping lấy bối cảnh 24 năm trước các sự kiện trong phần phim đầu tiên.

So với phần tiền truyện ra mắt năm 2023, Sunrise on the Reaping có tiết tấu nhanh và giàu kịch tính hơn. Dù số phận của Haymitch vốn không còn là bí mật với người hâm mộ, kịch bản vẫn khơi gợi sự tò mò về những biến cố đã khiến một chàng trai giàu tình cảm trở thành người đàn ông bất cần, cay độc trong loạt phim gốc.

Những âm mưu chính trị được đan cài khá khéo léo vào hành trình sinh tồn. Haymitch vừa phải đối phó với các đối thủ, vừa trở thành mắt xích trong màn đấu trí giữa Capitol và lực lượng nổi dậy. Ngay cả phe chống đối chính quyền cũng sẵn sàng biến cậu thành vật hy sinh cho lý tưởng cách mạng. Sự nhập nhằng về động cơ và lợi ích của mỗi phe khiến các xung đột trở nên phức tạp hơn, tránh được lối phân định thiện - ác rạch ròi.

Một khía cạnh được khai thác khá sắc sảo là cơ chế vận hành của chương trình truyền hình đứng sau Đấu trường sinh tử. Francis Lawrence tận dụng sự chênh lệch giữa những gì thực sự diễn ra và nội dung đã qua cắt ghép do Capitol phát sóng. Quyền lực của giới thống trị vì thế còn nằm ở khả năng định đoạt cách công chúng nhìn nhận một sự kiện, biến những bi kịch có thật thành sản phẩm mua vui.

Về mặt dàn dựng, đấu trường lần này mang dáng dấp của một khu vườn cổ tích, với cảnh quan rực rỡ và những sinh vật tưởng chừng vô hại nhưng có khả năng giết người. Lựa chọn thẩm mỹ của Francis Lawrence vừa tạo cảm giác bất an, vừa mang đến màu sắc kinh dị cho các phân cảnh sinh tồn.

Joseph Zada diễn khá thuyết phục những giằng xé nội tâm của Haymitch, đặc biệt khi nhân vật phải che giấu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Trong khi đó, vẻ ngang ngạnh cùng lối đối đáp sắc sảo của Maysilee Donner (McKenna Grace) tạo nên màu sắc khác biệt giữa dàn thí sinh. Sự ăn ý của hai diễn viên giúp tuyến tình bạn phát triển tự nhiên, khiến những khoảnh khắc hài hước hiếm hoi càng trở nên đắt giá giữa bầu không khí ngột ngạt.

Joseph Zada đảm nhận vai Haymitch thời niên thiếu, nhân vật từng được Woody Harrelson thể hiện trong loạt phim gốc.

Cú lội ngược dòng của thương hiệu tỷ USD

Tuy nhiên, sự tinh tế trong cách sử dụng hình ảnh chưa được duy trì ở khâu xử lý lời thoại. Kịch bản đôi lúc diễn giải quá nhiều về bản chất của hệ thống cai trị, dù người xem đã có thể tự rút ra nhận định qua diễn biến câu chuyện. Trái lại, quá trình Haymitch thay đổi nhận thức và chấp nhận dấn thân vào kế hoạch nổi dậy cần thêm những bước đệm về tâm lý.

Quy mô cuộc thi được mở rộng đáng kể nhưng chưa kéo theo nhiều đột phá trong cách triển khai tình huống. Không ít thí sinh xuất hiện chóng vánh, thiếu cá tính và hoàn cảnh đủ đặc biệt để người xem ghi nhớ. Do đó, những cái chết liên tiếp dần mất đi sức nặng cảm xúc. Cấu trúc kể chuyện cũng tương đối giống phần phim năm 2012, khiến tác phẩm đôi lúc dễ đoán.

Bù lại, Francis Lawrence xử lý khá hiệu quả hồi cuối khi khắc họa những hệ lụy mà người chiến thắng phải đối mặt sau khi rời đấu trường. Bi kịch của Haymitch cũng bổ sung ý nghĩa cho cuộc cách mạng trong loạt phim gốc, khi thành quả của những người đi sau được xây dựng trên cả thất bại và mất mát của thế hệ đi trước.

Doanh thu hơn 237 triệu USD đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thương hiệu The Hunger Games tại phòng vé quốc tế.

Bất chấp những ý kiến trái chiều về chất lượng, Sunrise on the Reaping đang có màn trình diễn ấn tượng tại phòng vé quốc tế. Theo Box Office Mojo, tính đến ngày 25/11, tác phẩm đã thu về hơn 237 triệu USD trên toàn cầu. Riêng tại Bắc Mỹ, doanh thu cuối tuần mở màn đạt 119,3 triệu USD , cao gấp gần 2,7 lần phần tiền truyện năm 2023, đồng thời đánh dấu màn ra mắt lớn nhất của Lionsgate trong 12 năm qua.

Với đà tăng trưởng hiện tại, TheWrap dự báo bộ phim có thể khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 425 triệu USD , thậm chí vượt mốc 600 triệu USD nếu tiếp tục mở rộng được tệp khán giả.

Kết quả này có ý nghĩa đặc biệt đối với Lionsgate trong bối cảnh việc duy trì sức hút của các thương hiệu điện ảnh lâu năm ngày càng khó khăn. Sau hơn một thập niên, The Hunger Games vẫn là một trong những tài sản điện ảnh có giá trị nhất của hãng, với tiềm năng thương mại đủ lớn để tiếp tục đầu tư và mở rộng vũ trụ giả tưởng này.