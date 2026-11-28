Chiều 28/11, Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo ngôi sao như Bạch Lộc, Dương Tử, Trương Bá Chi , Mạnh Tử Nghĩa, Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai, Sehun (nhóm EXO), Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie… Chi Pu cũng tham dự sự kiện này.

Tại sự kiện, Chi Pu diện đầm đuôi cá màu đen với phần trên thiết kế cúp ngực. Sau thành công ở chương trình Đạp gió, Chi Pu đã tham gia hoạt động khác nhau tại thị trường giải trí Trung Quốc. Hồi tháng 8, cô cũng góp mặt ở sự kiện Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia. Sự kiện đó còn có ngôi sao Thái Lan Baifern Pimchanok, Billkin hay diễn viên Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, Trương Gia Tề…

Sự xuất hiện của Bạch Lộc ở Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo nhận được sự chú ý. Thời gian qua, cô vướng khủng hoảng nghiêm trọng. Hồi tháng 6, nữ diễn viên bị đồn đoán có mối quan hệ với giám đốc cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước. Sau đó, phía Bạch Lộc khẳng định đây là thông tin sai sự thật, mang tính phỉ báng và đâm đơn kiện nhiều cá nhân. Trước đó, cô vướng vào một số ý kiến trái chiều ở chương trình truyền hình thực tế Keep Running. Nữ diễn viên bị chê vô duyên, EQ thấp, thiếu sự đồng cảm, thấu hiểu, thậm chí không tôn trọng các thành viên khác.

Thái Trác Nghiên chọn chiếc váy dáng 2 dây khá đơn giản. Đêm giao lưu văn hóa quốc tế Weibo 2026 diễn ra ngày 28/7 tại trường đua ngựa Sha Tin, Hong Kong . Đây là lần đầu tiên sự kiện văn hóa quy mô lớn của Weibo được tổ chức tại thành phố này, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và khách mời. Sự kiện thảm đỏ kéo dài khoảng 2 giờ, bắt đầu từ buổi chiều, quy tụ đại diện nhiều lĩnh vực như văn hóa, công nghệ, thể thao, từ thiện và giải trí đến từ nhiều nơi khác nhau.

Dương Tử (ảnh trái) chọn mẫu váy vàng khá an toàn nhưng có thiết kế dìm vóc dáng của nữ diễn viên. Trong khi đó, Châu Đông Vũ mặc váy trễ vai với phần chân váy bồng xòe quen thuộc.

Mai Davika là một trong những ngôi sao Thái Lan tham gia sự kiện. Cô chọn mẫu váy thiết kế độc đáo. Ngoài phần thảm đỏ, Đêm giao lưu văn hóa quốc tế Weibo 2026 còn có các phần trình diễn từ nhiều nghệ sĩ khác nhau. Vì thế, sự kiện nhận được quan tâm lớn từ công chúng.

Diễn viên Cao Hải Ninh và Lưu Đào tại sự kiện. Lưu Đào thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật, trẻ trung so với tuổi U50.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…