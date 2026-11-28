Hai tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Won Bin đã tăng giá trị khoảng 33,6 tỷ won. Nhờ thế, nam diễn viên vẫn giàu có dù không đóng phim suốt 16 năm.

Ngày 28/11, tờ Sports Seoul đưa tin Won Bin kiếm hàng chục tỷ won từ bất động sản khi vắng bóng màn ảnh. Hai tòa nhà tại những khu thương mại đắt đỏ ở Seoul của nam diễn viên được cho là đã tăng giá trị khoảng 33,6 tỷ won.

Theo các báo cáo từ ngành bất động sản mới đây, tháng 10/2014, Won Bin mua một tòa nhà gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi tại Seongsu-dong, quận Seongdong, Seoul với giá khoảng 2,1 tỷ won. Thời điểm đó, Seongsu-dong chưa phát triển thành khu thương mại sầm uất như hiện nay. Thương vụ cũng từng vấp phải ý kiến cho rằng mức giá mua cao hơn mặt bằng khu vực.

Won Bin kiếm hàng chục tỷ won từ bất động sản. Ảnh: Maekyung.

Tuy nhiên, sau đó, Seongsu-dong phát triển thành điểm đến tập trung nhiều quán cà phê, thương hiệu thời trang và không gian văn hóa nghệ thuật. Nhờ thế, giá trị tòa nhà được cho là đã tăng đáng kể. Theo phân tích gần đây của kênh YouTube chuyên về bất động sản Building Tab, tòa nhà này hiện có giá trị ước tính khoảng 7 tỷ won, cao hơn khoảng 4,9 tỷ won so với giá mua ban đầu.

Một bất động sản khác của Won Bin tại Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Tháng 2/2018, nam diễn viên cùng vợ là Lee Na Young mua tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi với giá khoảng 14,5 tỷ won. Công trình nằm cách ga Apgujeong Rodeo khoảng 6 phút đi bộ, gần khu mua sắm cao cấp và phố thời trang Cheongdam-dong.

Theo ước tính, giá trị tòa nhà này đạt khoảng 43,2 tỷ won - tăng 28,7 tỷ won so với thời điểm mua. Như vậy, tổng mức tăng giá trị ước tính của 2 bất động sản Won Bin sở hữu vào khoảng 33,6 tỷ won. Dù vậy, đây là mức chênh lệch dựa trên giá trị thị trường được ước tính. Nó không đồng nghĩa với khoản lợi nhuận thực tế vợ chồng nam diễn viên thu về từ việc bán tài sản.

Thông tin về khối bất động sản của Won Bin một lần nữa khiến công chúng chú ý đến cuộc sống của nam diễn viên trong thời gian dài rời xa màn ảnh. Sinh năm 1977, anh ra mắt năm 1997 và được biết đến rộng rãi qua bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu. Sau đó, Won Bin tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm điện ảnh như Cờ Thái cực giương cao hay Người đàn ông đến từ hư không.

Đặc biệt, trong phim Người đàn ông đến từ hư không ra mắt năm 2010, Won Bin vào vai Cha Tae Sik. Cha là một cựu đặc vụ có khả năng chiến đấu vượt trội. Tác phẩm đạt thành công lớn về doanh thu phòng vé, đồng thời giúp nam diễn viên củng cố vị thế ngôi sao điện ảnh tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kể từ bộ phim này, Won Bin chưa tham gia thêm bất kỳ dự án mới nào. Thỉnh thoảng, anh tham gia một số hoạt động quảng cáo và chụp ảnh.

Trong chương trình Ngày và Đêm của Kim Ju Ha phát sóng trên MBN vào tháng 6, khoảng thời gian dài Won Bin không đóng phim cũng được đưa ra thảo luận. MC Kim Ju Ha cho biết từng hỏi nam diễn viên về lý do tạm ngừng diễn xuất. Theo lời kể của cô, Won Bin trả lời đại ý rằng anh không nhận được lời mời tham gia dự án mới vì hình tượng từ bộ phim Người đàn ông đến từ hư không quá nổi tiếng.

Trong khi đó, bà xã của Won Bin là Lee Na Young đã tái xuất màn ảnh nhỏ vào tháng 2/2025 sau khoảng 3 năm vắng bóng. Cô tham gia bộ phim truyền hình Honor: Court of the Women của ENA.