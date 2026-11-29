Tối 28/11 (theo giờ địa phương), concert Vũ trụ “Say Hi” được tổ chức tại PH Live, Las Vegas. Chương trình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ đến từ các show truyền hình được quan tâm thời gian qua gồm Anh trai “say hi” 2024, Anh trai “say hi” 2025, Tinh hà “say hi” và Em xinh “say hi”.

Từ trước giờ mở màn, khá đông người hâm mộ thuộc nhiều độ tuổi đã tập trung để chờ đón thưởng thức đêm diễn. Khán giả mang theo banner, phụ kiện cổ vũ, tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước khi vào concert.

Nhóm người hâm mộ Negav, HIEUTHUHAI có mặt từ khá sớm để cổ vũ cho hai nam nghệ sĩ. Họ bày tỏ phấn khích khi có cơ hội được gặp gỡ, trực tiếp xem thần tượng biểu diễn.

Những tiết mục của dàn nghệ sĩ được đầu tư khá công phu, hâm nóng bầu không khí tại PH Live trong sự cổ vũ của người hâm mộ.

Trước đó, ngay khi đặt chân tới Mỹ, các nghệ sĩ nhanh chóng tham gia tập luyện, tổng duyệt để đêm nhạc diễn ra chỉn chu. Theo chia sẻ của BTC, concert tại Las Vegas tiếp nối quá trình phát triển hệ sinh thái “say hi” từ chương trình truyền hình sang các sản phẩm âm nhạc, hoạt động biểu diễn trực tiếp và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Quang Hùng MasterD là một trong số nghệ sĩ tham gia trình diễn tại concert tối 28/11 ở Las Vegas. Anh nổi tiếng từ Anh trai "say hi" mùa đầu tiên, sau đó tham gia Tinh hà "say hi" và giành ngôi quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn.

Dương Domic và Wren Evans cũng là hai anh trai có lượng người hâm mộ đông đảo. Họ mang đến cho concert Vũ trụ “Say Hi” các bản hit như Sao hạng A, MVP...

Đây không phải lần đầu các nghệ sĩ của Anh trai say hi biểu diễn tại Las Vegas. Năm 2025, dàn nghệ sĩ từng mang nhiều màn trình diễn trong chương trình đến sân khấu PH Live. Nhưng so với hai đêm diễn Anh trai “say hi” tổ chức thời điểm đó, chương trình lần này có đội hình mở rộng hơn, kết nối nghệ sĩ từ nhiều mùa và phiên bản khác nhau.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…