Ngoài Heo Má Hồng, Dê Du Ký cũng là mascot bị loại khỏi chương trình Ca sĩ mặt nạ 2026 sau tập 9. Danh tính mascot này không ai khác là Lân Nhã. Sau khi rời khỏi chương trình, Lân Nhã chia sẻ The Masked Singer Vietnam mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Sau khoảng 10 năm, anh mới có dịp trở lại bầu không khí của một cuộc thi âm nhạc, gặp gỡ đồng nghiệp và lắng nghe những nhận xét trực tiếp từ các cố vấn.