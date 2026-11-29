Lễ cưới của Hữu Vi và Hằng Nga diễn ra hôm 28/11 tại một khu du lịch sinh thái ở Sóc Sơn (Hà Nội). Hôn lễ diễn ra ở không gian ngoài trời, với quan viên hai họ và một số đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tới tham dự. Vợ của Hữu Vi không hoạt động trong giới giải trí.