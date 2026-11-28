Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026 (HANIFF VIII) là một trong những sự kiện điện ảnh được mong chờ những ngày cuối tháng 11. Tối 28/11, HANIFF VIII chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội). Nhiều khán giả đến từ sớm để theo dõi sự kiện, gặp gỡ các nhà làm phim và diễn viên thần tượng.

Thảm đỏ chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của ngành điện ảnh nội địa lẫn quốc tế. Năm nay, có nhiều diễn viên, nhà làm phim trẻ tham dự.

Đạo diễn Huỳnh Lập xuất hiện trên thảm đỏ cùng diễn viên Xuân Phúc. 2026 tiếp tục là một năm thành công của Huỳnh Lập với dự án Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang về doanh thu hơn 200 tỷ đồng , lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất năm. Xuân Phúc cũng là một trong các diễn viên tham gia dự án ăn thành công này.

Uyển Ân lựa chọn một thiết kế ôm sát, khoe vóc dáng thon thả sau khi giảm cân. Diễn viên Nhà bà Nữ có phần lạ lẫm với tông trang điểm khá đậm, lớp nền dày và nhấn vào phần bọng mắt, khiến gương mặt hưoi "dừ" hơn so với ảnh đời thường.

Diễn viên Trương Thế Vinh tới dự sự kiện với bộ tuxedo xanh hải quân bảnh bao. Những năm gần đây, ngoài phim ảnh, anh còn xuất hiện trên nhiều gameshow truyền hình.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ HANIFF VIII. Diễn viên Mang mẹ đi bỏ lựa chọn một thiết kế đầm công chúa màu hồng pastel tôn vẻ nữ tính, với lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Cặp sao tích cực chụp hình lưu niệm, giao lưu cùng khán giả hâm mộ.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đoàn phim Hộ linh tráng sĩ hào hứng có mặt tại sự kiện. Năm nay, Hộ linh tráng sĩ được chọn chiếu khai mạc LHP. Tác phẩm cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại giải thưởng Oscar năm nay.

Quỳnh Nga và Việt Anh tình tứ trên thảm đỏ HANIFF sau khi công khai yêu. Trước đó, cặp đôi chính thức xác nhận chuyện tình cảm vào giữa tháng 7. Nhiều khán giả truyền hình cổ vũ khi thấy hai diễn viên xuất hiện.

Tại HANIFF 2026, các màn trình diễn âm nhạc, hoạt cảnh vẫn chiếm khoảng thời lượng tương đối lớn trong chương trình. Điểm đáng chú ý trong buổi khai mạc là việc vinh danh đóng góp cho điện ảnh Việt Nam, trong đó có cả nghệ sĩ, nhà làm phim, đơn vị phát hành. 10 tác phẩm doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026 cũng được vinh danh tại sự kiện.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.