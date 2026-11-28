Loạt visualizer thuộc album mới của Orange bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Trước đó, dự án được khen về chất lượng âm nhạc nhưng gây tranh luận về chiến lược quảng bá.

Tối 27/11, nhiều khán giả bất ngờ phát hiện toàn bộ 15 visualizer thuộc album DADOI của Orange đồng loạt biến mất khỏi kênh YouTube chính thức của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, album vẫn hiển thị trên một số nền tảng nhạc số khác như Spotify, Apple Music và Amazon Music. Động thái này gây khó hiểu bởi dự án mới được phát hành cách đây hơn một tuần.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến đặt nghi vấn liệu việc gỡ các visualizer có liên quan đến thành tích của album sau khi ra mắt. Trước những bàn luận, phía nữ ca sĩ chưa đưa ra phản hồi.

Album DADOI của Orange gây nhiều tranh luận sau hơn một tuần phát hành.

Trước đó, hiệu ứng truyền thông của DADOI đã trở thành chủ đề tranh luận. Dù nhận được nhiều lời khen về chất lượng âm nhạc, dự án chưa tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng.

Một bộ phận khán giả cho rằng C Mazor Entertainment, công ty quản lý Orange, chưa có chiến lược quảng bá tương xứng với quy mô dự án. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh việc ê-kíp thiếu những hoạt động trực tiếp như họp báo ra mắt album hay giao lưu với người hâm mộ. Ngoài ra, thời điểm phát hành và việc lựa chọn lead single (ca khúc mở đường) cũng bị đánh giá là chưa hợp lý, khiến dự án khó thu hút sự chú ý.

Giữa những bàn luận về thành tích của album, Orange gây chú ý khi chia sẻ trên Threads cá nhân: “Cũng không phải lần đầu flop, flop thì cố gắng thôi”.

Phát hành ngày 19/11, DADOI là album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp của Orange, sau CAM'ON (2024). Dự án gồm 15 track, khai thác những trải nghiệm trong tình yêu, đời sống nội tâm và quá trình trưởng thành của người trẻ.

Về chất lượng âm nhạc, album nhận được phản hồi tích cực nhờ cách khai thác chất liệu R&B đa dạng, hiện đại và phù hợp với giọng hát của Orange. Nữ ca sĩ được khen ngợi khi thoát khỏi vùng an toàn của dòng nhạc ballad vốn gắn liền với tên tuổi mình. Các ca khúc như Tỉnh táo, Phải lớn rồi, Giác hơi buồn hay Bên trong em gây ấn tượng nhờ giai điệu bắt tai, cách phối khí mới mẻ và lối xử lý giọng hát linh hoạt.

Trên Threads, nhiều người nghe nhận xét DADOI cho thấy sự trưởng thành của Orange trong tư duy làm nhạc, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi dự án được đầu tư về chuyên môn nhưng chưa được đón nhận rộng rãi.