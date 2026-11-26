Cảnh các nhân vật đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong "Trại giam hạnh phúc" gây tranh cãi. Sau đó, đạo diễn Trung Lùn cho biết chi tiết này phù hợp với bối cảnh thời gian.

Những ngày qua, Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn gây sốt tại phòng vé Việt, với doanh thu hiện đã áp sát mốc 200 tỷ đồng . Cùng với sức nóng của bộ phim, nhiều tình tiết cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong đó, việc các nhân vật điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm gây tranh cãi.

Cụ thể, chi tiết này xuất hiện ở phân đoạn quản giáo Tú (Ma Ran Đô) tìm đường đến nhà mẹ của một phạm nhân và cảnh cuối phim khi anh chở em gái của thầy giáo Phúc (Tuấn Trần). Nhân vật Phúc cũng có cảnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Một số khán giả cho rằng hành động trên chưa phù hợp với hình tượng nhân vật, đồng thời đặt câu hỏi liệu đây có phải sơ suất của ê-kíp trong quá trình thực hiện bộ phim.

Chi tiết các nhân vật xe máy không đội mũ bảo hiểm trong Trại giam hạnh phúc gây tranh cãi. Ảnh: NSX.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đạo diễn Trung Lùn cho biết những phân cảnh trên được xây dựng có chủ ý, dựa trên thực tế đời sống ở thời điểm diễn ra câu chuyện.

“Bối cảnh của Trại giam hạnh phúc là năm 2002. Việc nhân vật quản giáo đi xe máy không đội mũ bảo hiểm cũng xuất phát từ bối cảnh thời điểm đó. Khi ấy, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm chưa được áp dụng rộng rãi như bây giờ. Việc người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn khá phổ biến”, nam đạo diễn giải thích.

Theo Trung Lùn, những thắc mắc trên có thể xuất phát từ việc một bộ phận khán giả trẻ chưa có nhiều hình dung về đời sống xã hội Việt Nam cách đây hơn 20 năm.

Kể từ khi khởi chiếu ngày 20/11, Trại giam hạnh phúc liên tục áp đảo phòng vé Việt, bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng doanh thu. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ ba liên tiếp của Trung Lùn vượt mốc 100 tỷ đồng , sau Làm giàu với ma (2024) và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025).

Trung Lùn cho biết ông quan tâm đến những lời khen, chê của khán giả hơn các cột mốc doanh thu của bộ phim. Ảnh: @nguyennhattrung.

Chia sẻ về thành tích kinh doanh của bộ phim, Trung Lùn cho biết bản thân không còn quá phấn khích trước những cột mốc doanh thu. Sau khi có những tác phẩm ăn khách, đạo diễn dành sự quan tâm lớn hơn cho phản hồi của công chúng về chất lượng phim.

“Tôi nghĩ cảm xúc khi phim đạt con số 100 tỷ đồng là cảm xúc của bộ phim đầu tiên thôi. Còn với phim này, tôi không quá mừng. Khi đã làm được những bộ phim thành công về doanh thu, tôi lại nặng lòng hơn với những lời khen, chê của khán giả”, Trung Lùn chia sẻ.

Trại giam hạnh phúc là tác phẩm điện ảnh thứ ba của đạo diễn Trung Lùn, khai thác đề tài nhà tù vốn còn ít xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam. Phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành phải ngồi tù sau biến cố liên quan đến em gái. Cuộc sống sau song sắt đẩy anh vào nhiều tình huống khắc nghiệt, đồng thời mở ra những mối quan hệ đặc biệt. Qua đó, tác phẩm đề cập đến tình người, sự bao dung và cơ hội hoàn lương của những người từng mắc sai lầm.

Sau khi ra rạp, bộ phim nhận được nhiều lời khen nhờ lựa chọn đề tài mới mẻ, mạnh dạn khai thác những góc khuất trong đời sống tù nhân. Các mảng miếng hài duyên dáng, diễn xuất của dàn kép phụ cùng những phân đoạn giàu cảm xúc cũng là điểm cộng. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn gây tiếc nuối bởi kịch bản còn nhiều lỗ hổng, một số tình tiết được giải quyết khiên cưỡng. Tuyến nhân vật chính chưa được khai thác thuyết phục về mặt tâm lý.