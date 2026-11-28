Sau dấu ấn với vai Chải hay Khánh, Long Vũ trở lại màn ảnh trong "Tình khúc bản Gió". Nam diễn viên cho biết luôn trân trọng và nỗ lực với từng nhân vật.

Bộ phim Tình khúc bản Gió đánh dấu sự trở lại của các diễn viên Đình Tú, Long Vũ, Quỳnh Châu… Trong đó, Long Vũ tiếp tục đảm nhận vai diễn có xuất thân và sinh sống ở vùng cao, lần này là nhân vật Lía.

Khi được hỏi có lo ngại vai Lía lặp lại màu sắc của Chải trong bộ phim trước hay không, con trai nghệ sĩ Vân Dung cho biết anh luôn cố gắng tạo sự khác biệt giữa các nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi có ít cơ hội đóng phim nên mỗi lần được mời, tôi đều rất trân trọng các cơ hội. Mỗi khi nhận vai, tôi đều diễn xuất bằng 200% sức lực. Tôi luôn cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa các vai khác nhau. Với nhân vật lần này, mọi người hẳn đang tò mò chi tiết nó ra sao. Vậy tôi mời mọi người hãy xem phim để tự đưa ra đánh giá xem nó có hấp dẫn hay không. Tôi chỉ có thể nói với bất cứ vai diễn nào, tôi đều cố gắng để mang đến điều tốt nhất cho khán giả”.

Long Vũ và Quỳnh Châu cùng tham gia Tình khúc bản Gió. Ảnh: FBNV.

Với Quỳnh Châu, Tình khúc bản Gió là dự án tiếp theo cô hợp tác cùng đạo diễn Trịnh Lê Phong, sau Người một nhà, Những chặng đường bụi bặm và Dưới ô cửa sáng đèn. Nữ diễn viên cho rằng việc thấu hiểu và tìm được sự đồng cảm với nhân vật là yếu tố quan trọng để tạo nên màu sắc riêng trong lần hợp tác này.

“Tất cả chúng ta nhìn có vẻ giống nhau nhưng thật sự luôn có điểm khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta thật sự hiểu và đồng cảm với nhân vật. Với sự hỗ trợ của đạo diễn, ê-kíp, điều diễn viên cần ở đây là làm đầy nội tâm nhân vật. Mọi thứ sẽ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên mà không có gì phải sợ hãi cả. Tôi không cảm thấy có gì khó khăn vì tôi rất tự tin”, diễn viên nói.

Tình khúc bản Gió khai thác đời sống vùng cao. Phim khắc họa hình ảnh ruộng bậc thang, chợ phiên, những nếp nhà ẩn hiện giữa mây và phong tục gắn liền với núi rừng... Trong phim, rừng không đơn thuần là bối cảnh mà còn gắn với ký ức, niềm tin và những bí mật của người dân bản địa.

Bộ phim đan xen chuyện tình cảm, những bí ẩn trong bản làng, xung đột giữa các thế hệ và hành trình bảo vệ thiên nhiên. Các tuyến truyện ban đầu tưởng chừng độc lập dần được kết nối thông qua những sự việc có liên quan đến một bí mật lớn.

Trong hành trình tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha, Hoạ Mi (Quỳnh Châu) từng bước phát hiện những góc khuất trong bản làng. Ở đó, niềm tin và sự thật không phải lúc nào cũng dễ phân định. Cùng lúc, cuộc đấu tranh giữa những người muốn bảo vệ khu rừng thiêng và các thế lực nhắm đến nguồn tài nguyên nơi đây ngày càng căng thẳng. Những mối quan hệ, ân oán trong quá khứ và niềm tin giữa con người với nhau cũng đứng trước nhiều thử thách.

Bên cạnh yếu tố điều tra, bí ẩn, phim khai thác sự khác biệt trong quan điểm sống giữa các thế hệ. Người lớn tuổi coi luật tục và sự tôn nghiêm của rừng thiêng là nền tảng gìn giữ cộng đồng. Trong khi đó, lớp trẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương. Từ sự đối lập này, tác phẩm đề cập đến bài toán bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm gìn giữ di sản của thế hệ sau.

Qua câu chuyện của các nhân vật, Tình khúc bản Gió cũng đặt ra vấn đề về sức mạnh của sự thật và lòng can đảm. Để bảo vệ những giá trị mình tin tưởng, con người phải đối diện với định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương trong quá khứ.

Ngoài Long Vũ và Quỳnh Châu, phim còn có sự tham gia của Khánh Ly trong vai Mẩy, Thanh Tâm vai Yến, Đình Tú vai Khánh...