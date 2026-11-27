Khánh Vân và Nguyễn Long có nhiều năm làm việc cùng nhau trước khi công khai chuyện tình cảm. Nguyễn Long sinh năm 1978, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, người mẫu Việt. Anh cũng đảm nhận vai trò quản lý của Khánh Vân. Giữa năm 2024, hoa hậu khoe ảnh đeo nhẫn cầu hôn nhưng giấu danh tính bạn trai. Hơn một tháng sau, cô mới công khai hình ảnh bên Nguyễn Long. Chuyện tình của cả hai khi ấy gây chú ý bởi khoảng cách 17 tuổi.