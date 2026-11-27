Ngay sau khi Lê Phương Khánh Như giành vương miện Á hậu 4 Miss International 2026, cô và Tuấn Ngọc công khai chuyện tình cảm. Khoảnh khắc cả hai tình tứ bên nhau sau đêm chung kết cuộc thi ở Nhật Bản gây chú ý. Đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng - đơn vị đang quản lý Tuấn Ngọc và Khánh Như cho biết tôn trọng mối quan hệ giữa 2 người. Hiện tại, Tuấn Ngọc vẫn ở lại Nhật Bản để hỗ trợ và chăm sóc Khánh Như sau Miss International 2026.