"Bò sữa bay" quy tụ dàn diễn viên trẻ như Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Nguyễn Hùng chỉ còn 4 suất chiếu mỗi ngày. Trong sáng 29/11, phim không còn bán được vé.

Trong khi những cái tên như Trại giam hạnh phúc hay Running Man Việt Nam 2026: Về nhà đang được quan tâm ngoài phòng vé, một phim nội địa khác là Bò sữa bay lại rơi vào cảnh ảm đạm.

Những ngày qua, phim gần như xếp chót trên bảng tổng sắp doanh thu rạp, bình quân mỗi ngày chỉ còn khoảng 4 suất chiếu - con số báo hiệu hành trình chiếu rạp của tác phẩm sắp khép lại. Riêng trong sáng 29/11, Bò sữa bay không bán được thêm vé nào. Tổng doanh thu tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt theo ghi nhận trên Box Office Vietnam là gần 20 tỷ đồng .

Bò sữa bay mới mẻ, thú vị nhưng doanh thu không như kỳ vọng. Ảnh: ĐPCC.

Thành tích này không như kỳ vọng của ê-kíp khi đưa tác phẩm ra rạp. Công chiếu từ 6/11, Bò sữa bay được đánh giá là một trong số dự án độc đáo, thú vị nhất của điện ảnh Việt năm 2026. Thay vì chạy theo những công thức kể chuyện quen thuộc trên thị trường thời gian qua, tác phẩm lựa chọn hướng đi khác biệt với thể loại hài đen (dark-comedy), đưa câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ vào thế giới hiện thực kỳ ảo vốn xa lạ với khán giả Việt.

Trước đó, Nguyễn Phạm Thành Đạt từng ghi dấu ấn với phim ngắn Đàn cá gỗ. Tác phẩm bán vé giá 39.000 đồng nhưng bất ngờ tạo hiệu ứng truyền miệng, được nhiều khán giả săn đón. Trở lại với Bò sữa bay, dự án còn quy tụ dàn cast trẻ với nhiều gương mặt được chú ý thời gian qua như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy...

Song đáng tiếc, dàn cast chưa giúp tác phẩm đạt doanh thu như mong muốn. Thực tế, khán giả Việt vẫn có xu hướng ưu tiên những bộ phim giàu tính giải trí, dễ tiếp cận. Những thử nghiệm mang dấu ấn cá nhân như Bò sữa bay vì thế có phần kén người xem.

Trại buôn người không kịp thu 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Ngoài Bò sữa bay, 2 bộ phim khác cũng sắp rời rạp là Trại buôn người và Chị chị em em 3. Cả hai sau nhiều tuần chiếu đã gần như cạn nhiệt, suất chiếu nhỏ giọt. Doanh thu Trại buôn người tính đến 29/11 là hơn 496 tỷ đồng . Trong khi thành tích Chị chị em em 3 là 116 tỷ đồng .