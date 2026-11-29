Tối 28/11 (giờ địa phương), concert Vũ trụ “Say Hi” diễn ra tại sân khấu PH Live, Las Vegas (Mỹ), với Trấn Thành đảm nhiệm vai trò MC. Chương trình có sự góp mặt của 21 nghệ sĩ bước ra từ các chương trình Anh trai “say hi” 2024, Anh trai “say hi” 2025, Em xinh “say hi” và Tinh hà “say hi”.

Điểm đáng chú ý của concert là 20 tiết mục được tuyển chọn từ ba mùa chương trình. Nhiều bài hát được làm mới bằng cách thay đổi đội hình biểu diễn, đưa những nghệ sĩ vốn không xuất hiện trong phiên bản ban đầu vào cùng một tiết mục. Cách sắp xếp này tạo thêm sự mới mẻ cho những bản hit quen thuộc.

Catch me if you can có sự kết hợp của Negav, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Pháp Kiều. Hay Kim phút kim giờ cũng có sự xuất hiện của Ali Hoàng Dương bên cạnh HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav và Pháp Kiều. Những thay đổi này giúp các ca khúc có thêm màu sắc trình diễn, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ từ các mùa khác nhau tương tác trên sân khấu.

HIEUTHUHAI, Dương Domic và Wren Evans thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Các tiết mục Sao hạng A với HIEUTHUHAI, Song Luân, JSOL và Dương Domic, hay MVP có Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO mang đến những khoảnh khắc sôi động, bùng nổ trên sân khấu. Trong khi đó, WALK quy tụ HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav và Pháp Kiều tiếp tục khai thác thế mạnh rap và trình diễn của nhóm nghệ sĩ.

Loạt ca khúc nổi tiếng được người hâm mộ yêu thích như Cách điệu (Cách yêu đúng điệu), 50 cuộc gọi nhỡ... được đem đến concert tại Las Vegas, khiến khán giả hào hứng, phấn khích.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của chất liệu văn hóa truyền thống trong các tiết mục. Bắc thang lên hỏi ông trời do Lamoon và Juky San thể hiện, kết hợp âm hưởng dân ca ngũ cung, tiếng mõ và phần lời lấy cảm hứng từ Kinh Bát Nhã. Trong khi đó, Thêu hoa dệt gấm có sự tham gia của buitruonglinh, CONGB, JSOL và HURRYKNG, khai thác các chất liệu ca trù, hát xẩm, chèo và quan họ trên nền nhạc pop, R&B và rap hiện đại.

Những tiết mục như Bad night, Thế giới của anh, Secret... tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc của đêm diễn. Chương trình khép lại với Hào quang, có Dương Domic, Pháp Kiều và Negav.

Concert tại Las Vegas tiếp nối quá trình phát triển hệ sinh thái “say hi” từ chương trình truyền hình sang các sản phẩm âm nhạc, hoạt động biểu diễn trực tiếp và trải nghiệm dành cho người hâm mộ, đồng thời mở rộng sự hiện diện của nghệ sĩ Việt tại thị trường quốc tế.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…