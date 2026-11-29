Sau hàng chục lần được chuyển thể, tác phẩm văn học kinh điển "A Christmas Carol" tiếp tục lên màn ảnh với Johnny Depp đóng chính. Song, bộ phim đang đối diện nguy cơ thua lỗ.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Ra đời năm 1843, A Christmas Carol của Charles Dickens trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới, nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Mượn câu chuyện kỳ ảo về một thương nhân keo kiệt được các hồn ma dẫn dắt nhìn lại cuộc đời, nhà văn phê phán lòng tham, sự vô cảm và tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Anh thế kỷ XIX. Tác phẩm đồng thời đề cao lòng nhân ái, niềm tin vào khả năng hướng thiện của con người và góp phần định hình văn hóa Giáng sinh hiện đại ở phương Tây.

Chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển A Christmas Carol (1843) của đại văn hào Charles Dickens, Ebenezer: A Christmas Carol là một trong những dự án điện ảnh gây chú ý dịp cuối năm. Bộ phim của đạo diễn Ti West nhận nhiều kỳ vọng khi đánh dấu màn trở lại của Johnny Depp với vai chính trong một dự án lớn của Hollywood sau gần 8 năm. Tác phẩm cũng được xem là phép thử đối với sức hút thương mại của tài tử sau những ồn ào đời tư.

Tuy nhiên, màn tái xuất của Johnny Depp đang gặp nhiều trắc trở. Sau khoảng hai tuần ra rạp, bộ phim mới thu về hơn 81 triệu USD trên toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 38 triệu USD và chi phí quảng bá khoảng 50 triệu USD , theo Variety, tác phẩm vẫn còn cách xa điểm hòa vốn. Đà sụt giảm doanh thu cùng áp lực cạnh tranh tại phòng vé cuối năm khiến phim đối diện nguy cơ thua lỗ.

Sức sống của tác phẩm kinh điển

Xuất bản lần đầu vào tháng 12/1843, A Christmas Carol (Khúc ca Giáng sinh) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của đại văn hào Charles Dickens. Trải qua hơn 180 năm, cuốn sách vẫn được tái bản rộng rãi, giữ vị thế quan trọng trong nền văn học Anh và có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa đại chúng phương Tây.

Dickens sáng tác tác phẩm trong bối cảnh nước Anh trải qua nhiều biến động xã hội do quá trình công nghiệp hóa. Bấy giờ, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, trong khi nhiều trẻ em phải lao động trong điều kiện khắc nghiệt tại các nhà máy và hầm mỏ. Trăn trở trước thực trạng này, nhà văn lựa chọn hình thức truyện ma để phản ánh những bất công trong xã hội đương thời.

A Christmas Carol của Charles Dickens vẫn giữ sức sống sau hơn 180 năm xuất bản.

Cuốn sách xoay quanh Ebenezer Scrooge, một thương nhân giàu có nhưng keo kiệt, ích kỷ và đặc biệt căm ghét lễ Giáng sinh. Vào đêm Giáng sinh, ông bất ngờ gặp hồn ma Jacob Marley, người cộng sự đã qua đời bảy năm trước. Marley cảnh báo Scrooge sẽ phải chịu số phận đau khổ sau khi chết nếu tiếp tục lối sống hiện tại.

Sau đó, ba linh hồn đại diện cho Giáng sinh quá khứ, hiện tại và tương lai lần lượt xuất hiện. Scrooge được đưa trở về những năm tháng tuổi thơ cô độc, chứng kiến mối tình thời trẻ tan vỡ vì bản thân quá coi trọng tiền bạc. Ông cũng có dịp quan sát cuộc sống của gia đình người nhân viên nghèo khó Bob Cratchit. Khi nhìn thấy viễn cảnh mình qua đời mà không được ai thương tiếc, Scrooge nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi cách sống.

Thông qua hành trình thức tỉnh của Scrooge, Dickens phê phán lòng tham, sự vô cảm và tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Anh thế kỷ XIX. Nhà văn chất vấn quan niệm coi nghèo đói là hệ quả của sự lười biếng, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm của tầng lớp giàu có đối với cộng đồng.

Một trong những giá trị nhân văn nổi bật của tác phẩm là niềm tin vào khả năng hướng thiện của con người. Dickens lý giải quá trình hình thành tính cách của Scrooge qua những tổn thương trong quá khứ, song vẫn đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trước những lựa chọn của mình. Nhà văn trao cho nhân vật cơ hội sửa chữa sai lầm, qua đó khẳng định con người luôn có thể thay đổi, bất kể tuổi tác hay những gì đã xảy ra.

Tác phẩm còn được ghi nhận góp phần định hình văn hóa Giáng sinh hiện đại ở phương Tây, gắn ngày lễ với tinh thần đoàn tụ gia đình, sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Việt Nam, cuốn sách đã nhiều lần được dịch và xuất bản dưới các nhan đề như Hồn ma đêm Giáng sinh, Giáng sinh yêu thương hay Khúc ca Giáng sinh. Năm 2020, NXB Kim Đồng giới thiệu bản dịch với tựa đề Khúc ca mừng Giáng sinh.

Trên màn ảnh rộng, nguyên tác đã có hơn 50 phiên bản phim tính đến năm 2021. Bản chuyển thể điện ảnh sớm nhất được biết đến ra đời vào năm 1901, khi điện ảnh thế giới vẫn ở giai đoạn sơ khai.

Cấu trúc truyện cô đọng, giàu kịch tính cùng hành trình chuyển biến tâm lý của Scrooge giúp tác phẩm trở thành chất liệu hấp dẫn đối với điện ảnh. Sự kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên và các vấn đề xã hội cũng mở ra nhiều hướng tiếp cận cho nhà làm phim, qua các thể loại như hài châm biếm, nhạc kịch, hoạt hình hay kinh dị.

Johnny Depp gây chú ý khi hóa thân thành thương nhân keo kiệt Ebenezer Scrooge. Ảnh: Paramount.

Canh bạc của Johnny Depp

Với Ebenezer: A Christmas Carol, đạo diễn Ti West lựa chọn cách tiếp cận thiên về kinh dị, thể loại từng làm nên tên tuổi của anh qua bộ ba phim X, Pearl và MaXXXine. Tuy nhiên, xét về nội dung, tác phẩm vẫn tương đối trung thành với nguyên tác của Charles Dickens. Ê-kíp giữ nguyên bối cảnh London thời Victoria và hành trình thức tỉnh của Scrooge, song song đó là mở rộng một số tình tiết liên quan đến quá khứ của nhân vật.

Phim được đánh giá cao ở khâu thiết kế mỹ thuật, hóa trang và xây dựng bầu không khí kinh dị Gothic. Những con phố u tối, kiến trúc cổ kính cùng tạo hình ma quái của các linh hồn góp phần tái hiện thế giới trong trang sách của Dickens. Tuy nhiên, những thay đổi trong kịch bản chưa đủ táo bạo để tạo sự khác biệt so với hàng loạt phiên bản chuyển thể trước đó. Việc khai thác yếu tố kinh dị cũng khiến phim khó tiếp cận khán giả nhỏ tuổi.

Màn trình diễn của Johnny Depp nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tài tử tiếp tục phát huy sở trường khi hóa thân thành một nhân vật có ngoại hình khác thường, tính cách lập dị. Dẫu vậy, cách xử lý biểu cảm, cử chỉ và lời thoại có phần cường điệu của anh bị nhận xét là thiếu tự nhiên, thậm chí gợi nhớ quá nhiều đến nhân vật Jack Sparrow trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Diễn xuất của Depp cũng chưa khắc họa thuyết phục quá trình chuyển biến tâm lý của Scrooge, vốn là yếu tố cốt lõi trong nguyên tác.

Ebenezer: A Christmas Carol (2026) đối diện nguy cơ thua lỗ do doanh thu sụt giảm mạnh. Ảnh: Paramount.

Ở phương diện thương mại, Ebenezer: A Christmas Carol có khởi đầu tương đối khả quan khi dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 19 triệu USD trong ba ngày mở màn. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng hụt hơi khi doanh thu cuối tuần thứ hai giảm tới 59%, trong bối cảnh bom tấn The Hunger Games: Sunrise on the Reaping đổ bộ phòng vé. Phim sau đó còn bị cắt giảm 365 điểm chiếu tại Bắc Mỹ, khiến triển vọng thu hồi vốn càng trở nên khó khăn.