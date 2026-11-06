'Chị chị em em 3' bị vượt mặt

Sau những ngày "làm mưa làm gió" ngoài rạp, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng mất ngôi vương phòng vé vào tay "Godzilla minus zero".

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, bảng tổng sắp phòng vé Việt trong ngày 6/11 có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Chị chị em em 3 sau chuỗi ngày không đối thủ đã mất ngôi vương, tụt xuống vị trí top 2.

Cái tên vừa "vượt mặt" Chị chị em em 3 là Godzilla minus zero. Vừa mở bán vé, bom tấn đến từ thị trường Nhật Bản đã được khán giả quan tâm, săn đón. Riêng trong sáng 6/11, Godzilla minus zero mang về 2 tỷ đồng , bán ra khoảng 19.000 vé trên khoảng hơn 1.500 suất chiếu (số liệu tính đến 11h). Cộng thêm lượng vé đặt trước, đứa con tinh thần của đạo diễn Takashi Yamazaki mang về 4 tỷ đồng .

Godzilla minus zero "vượt mặt" Chị chị em em 3. Ảnh: Toho.

Trước khi đặt chân đến rạp Việt, Godzilla minus zero đã gây sốt tại quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và chiều sâu thông điệp. Tác phẩm lấy bối cảnh đất nước mặt trời mọc gần như trở về con số 0 sau chiến tranh. 2 năm kể từ cuộc chiến ấy, Nhật Bản đang đấu tranh để phục hồi, lấy lại cuộc sống thường nhật.

Nhưng ngay khi người dân cố bám giữ sự yên bình mong manh vừa giành lại được, Godzilla xuất hiện, nghiền nát tất cả hy vọng. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, Godzilla minus zero nhận được 91% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.

Trở lại rạp Việt, trước sự xuất hiện của bom tấn Nhật Bản, Chị chị em em 3 rớt hạng và giảm sức nóng rõ rệt. Thời điểm mới ra mắt, phim từng chạm đến mốc 5.200 suất chiếu/ngày. Hiện tại, bộ phim gắn nhãn 18+ còn khoảng 2.700 suất chiếu/ngày, tức đã giảm gần một nửa.

Chị chị em em 3 tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Tổng doanh thu phim hiện là 92 tỷ đồng . Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, con số đã giúp nhà sản xuất thu hồi vốn. Dù tốc độ kiếm tiền đã giảm, tác phẩm vẫn có thể chạm mốc doanh thu trăm tỷ sau khi kết thúc cuối tuần chiếu thứ 2. Dẫu vậy với tình trạng phòng vé hiện tại, Chị chị em em 3 sẽ gặp khó khăn để chinh phục những mốc phòng vé cao hơn như 150- 200 tỷ đồng .

Đang bám đuổi Chị chị em em 3 là phim Việt Bò sữa bay với hơn 2.000 suất chiếu/ngày. Phim có sự tham gia của Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng, Tiểu Vy...