Hơn 400 chương trình diễn ra dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hơn 400 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản được chuẩn bị tại 34 tỉnh, thành phố khắp cả nước trong dịp 24/11.

Sáng 5/11, buổi họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội).

Theo BTC, tính đến 5/11, đã có 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng. Trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Hơn 400 hoạt động hưởng ứng trên cả nước

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Báo chí - nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sáu nhóm hoạt động chủ yếu gồm tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá giá trị văn hóa; biểu dương, nhân rộng mô hình.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, giúp người dân, du khách có thêm địa chỉ tìm hiểu và kết nối với đời sống văn hóa trên cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống diễn ra từ ngày 12-30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Chương trình hướng tới khơi dậy khả năng sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, giới thiệu những giai điệu phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc, thế hệ và quảng bá âm nhạc Việt Nam, đặc biệt tới giới trẻ. Tổng giá trị giải thưởng là 175 triệu đồng và các tác phẩm dự kiến được công diễn ngày 24/11.

Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại sự kiện sáng 5/11. Ảnh: Việt Linh.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay cũng đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa dân tộc, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm tổ chức lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được tổ chức nhằm đưa tác phẩm tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa phương chưa có rạp chiếu.

Nhiều điểm hẹn văn hóa trên cả nước

Tại Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ 7h30-9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21-24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24/11. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Tại Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22-24/11 gồm chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công và ẩm thực. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11. Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22-23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và thể thao truyền thống.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Linh

Nhiều địa phương phía Bắc lựa chọn di sản đặc trưng làm trọng tâm. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Lạng Sơn dự kiến trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11, đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11, cùng các hoạt động thực hành và giáo dục di sản.

Ở miền Trung, Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Quảng Ngãi dự kiến tổ chức Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống.

Gia Lai tổ chức Festival cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11. Khánh Hòa có chương trình “Thanh âm quê hương” tối 22/11, đồng thời tổ chức trải nghiệm văn hóa Chăm tại các tháp Bà Pô Nagar, Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích do địa phương quản lý ngày 24/11.

Tại Nam Bộ, An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 21 đến 25/11. Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật tối 23/11, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa đọc. Cần Thơ chuẩn bị công diễn “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11 cùng các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18 đến 24/11, có không gian ẩm thực Nam Bộ với 50 gian hàng, đua ghe Ngo và đêm lễ hội tại Ao Bà Om.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh và các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.