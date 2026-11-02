Bom tấn tốn tiền nhất Ấn Độ đối đầu loạt phim Việt

Cùng ngày, bom tấn Godzilla Trừ Không do Takashi Yamazaki đạo diễn cũng ra mắt. Tác phẩm lấy bối cảnh Nhật Bản gần như trở về con số 0 sau chiến tranh. 2 năm kể từ cuộc chiến ấy, đất nước mặt trời mọc đang đấu tranh để phục hồi và dần lấy lại được cuộc sống thường nhật. Nhưng ngay khi người dân cố bám giữ sự yên bình mong manh vừa giành lại được, một mối đe dọa mới xuất hiện, nghiền nát tất cả hy vọng.