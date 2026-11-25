Yang Hong Won và Won Hyun Joo đã chia tay không lâu sau khi tổ chức đám cưới. Thời gian gần đây, nam rapper vướng nghi vấn ngoại tình nhưng công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận.

Theo tờ Star News, ngày 24/11, Won Hyun Joo gây xôn xao khi đăng tải thông báo trên trang cá nhân, thông báo việc đang hoàn tất thủ tục ly hôn Yang Hong Won. “Tôi xin phép chia sẻ đôi điều với những người quan tâm đến tình hình gần đây và hỏi thăm tôi. Hiện tại, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận một cách êm đẹp và gần như hoàn tất các thủ tục ly hôn”, cô viết.

Người mẫu cho biết vì đây là chuyện cá nhân nên không tiện chia sẻ chi tiết lý do cả hai đổ vỡ. Cuối bài đăng, cô cho biết sẽ mạnh mẽ bước tiếp và chân thành cảm ơn những khán giả đã dành sự quan tâm, hỏi thăm mình suốt khoảng thời gian qua.

Hai người chia tay sau khoảng 1 tháng cưới. Ảnh: Star News.

Trước đó, hồi tháng 10, chỉ 5 ngày sau khi tổ chức đám cưới, Yang Hong Won đã vướng nghi vấn ngoại tình. Thời điểm đó, một người tự nhận là bạn của nam rapper, tạm gọi là A, đăng bài trên mạng xã hội tố anh ngoại tình, vào nhà nghỉ với một người phụ nữ khác.

Khi tranh cãi lan rộng, công ty quản lý AP Alchemy của Yang Hong Won lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Phía công ty khẳng định: “Những tuyên bố của người này không đúng sự thật, các tài liệu được đưa ra đã bị chỉnh sửa với mục đích ác ý”.

Công ty thừa nhận Yang Hong Won từng đến nhà nghỉ cùng một phụ nữ. Song khi đó, anh đang trong tình trạng say xỉn và cần tìm nơi nghỉ ngơi. Người phụ nữ đi cùng cũng không có nơi nào khác để đến nên buộc phải đi theo.

Phía công ty cho biết thêm, ngay khi vào phòng, nam rapper đã ngủ thiếp đi. Người phụ nữ đi cùng cố đánh thức anh nhưng không được nên đã nhờ người quen là A giúp đỡ, sau đó cùng A trở về nhà.

AP Alchemy nhấn mạnh Yang Hong Won và người phụ nữ đi cùng không có cuộc trò chuyện đáng kể nào trong buổi uống rượu, cũng không phát sinh các hành vi thân mật trong phòng nghỉ.

Ngoài ra, phía quản lý cáo buộc A cố ý đe dọa Yang Hong Won và người phụ nữ đi cùng nhằm chiếm đoạt tiền. Công ty cho biết cả nam rapper lẫn người phụ nữ đều đã khởi kiện A, với các cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, vi phạm Luật Chống hành vi theo dõi và quấy rối (Stalking Punishment Act), cũng như phỉ báng danh dự bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật.

Nam rapper kém Won Hyun Joo 2 tuổi. Ảnh: Star News.

Yang Hong Won sinh năm 1999, từng hoạt động với nghệ danh Young B. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi quán quân High School Rapper mùa 1 và á quân Show Me The Money 8. Trong khi Won Hyun Joo sinh năm 1997, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc.