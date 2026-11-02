Bí mật của 'Đấu trường sinh tử'

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Đấu trường sinh tử là tên bộ tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Suzanne Collins, ra mắt từ năm 2008. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Panem, quốc gia giả tưởng được xây dựng trên tàn tích Bắc Mỹ sau một thảm họa. Tại đây, giới thượng lưu sống xa hoa giữa thủ đô Capitol trong khi 12 quận còn lại bị bóc lột tài nguyên và kìm hãm trong nghèo đói. Hàng năm, chính quyền tổ chức trò chơi sinh tồn và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Mỗi quận sẽ cử ra một nam và một nữ, tổng cộng 24 thiếu niên 12-18 tuổi bị ép tham gia. Kết quả, chỉ một người được phép sống sót. Sự kiện vừa là màn giải trí man rợ cho giới thượng lưu, vừa là lời cảnh cáo tàn bạo gửi đến dân chúng về hậu quả nếu dám nổi loạn.

Sau thời gian dài chờ đợi, Đấu trường sinh tử (The Hunger Games) trở lại màn ảnh rộng với phần phim mới mang tên Sunrise on the Reaping (tựa Việt: Bình minh ngày chiêu quân). Bộ phim do Francis Lawrence đạo diễn, dự kiến ra rạp vào trung tuần tháng 11.

Bi kịch của Haymitch

Trong loạt The Hunger Games, khán giả đã biết Haymitch Abernathy là người chiến thắng kỳ Đấu trường sinh tử lần thứ 50, sau đó trở thành cố vấn cho các vật tế của quận 12. Sunrise on the Reaping đưa khán giả trở về 24 năm trước câu chuyện của Katniss. Đây là Quarter Quell (Huyết trường Tứ phân) lần thứ hai, và Haymitch khi ấy mới 16 tuổi.

Cuộc sống của chàng thiếu niên thay đổi vào ngày bốc thăm vật tế. Theo luật đặc biệt do Capitol đặt ra, số người tham gia tăng gấp đôi, từ 24 lên 48 người. Haymitch bị chọn cùng Maysilee Donner, Wyatt Callow và Louella McCoy. Cả bốn phải rời quê hương, lên đường đến Capitol để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn được truyền hình trực tiếp.

Tại đây, Haymitch lần lượt chứng kiến những người đồng hương đối mặt với định mệnh khủng khiếp, và Capitol đã kiểm soát cuộc chơi khắc nghiệt đến mức nào. Những mất mát trong kỳ đấu trường trở thành vết thương tâm lý ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại, biến một chàng thiếu niên ấm áp, giàu hy vọng thành người đàn ông bất cần và cay nghiệt.

Điểm hấp dẫn của tác phẩm nằm ở bi kịch của Haymitch và câu chuyện về bộ máy quyền lực Capitol. Kết cục của nhân vật vốn đã được tiết lộ trong phần phim trước, nhưng hành trình dẫn đến chiến thắng ấy vẫn còn nhiều khoảng trống khiến người xem trăn trở. Sunrise on the Reaping vì thế là lời giải thích cho những câu hỏi còn dang dở về Haymitch.

Sau buổi công chiếu tại London hôm 28/10, Sunrise on the Reaping nhìn chung nhận được được phản hồi khá tích cực. Trong đó, Joseph Zada là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với màn trình diễn đầy ấn tượng. Một số nhà phê bình đánh giá nam diễn viên trẻ thể hiện thuyết phục quá trình chuyển biến của Haymitch, từ chàng thiếu niên ấm áp, đầy niềm tin vào cuộc sống thành con người khác hoàn toàn sau khi chịu tổn thương nặng nề.

Bên cạnh những lời khen về màn thể hiện của Joseph Zada, kịch bản phim cũng chinh phục được giới phê bình. Nhiều cây bút so sánh chiều sâu chính trị, chủ đề hy sinh và phản kháng của phim với Rogue One và Andor trong vũ trụ Star Wars. Tờ TheWrap thậm chí nhận định đây có thể là phần phim hay nhất toàn thương hiệu.

Sức hấp dẫn của nguyên tác

Nguyên tác Sunrise on the Reaping là tiểu thuyết thứ năm trong loạt The Hunger Games của Suzanne Collins, phát hành tháng 3/2025. Ở cuốn sách này, Collins tiếp tục khai thác những vấn đề đã làm nên sức nặng của thương hiệu, từ sự bất bình đẳng xã hội, mức độ tàn bạo của chính quyền độc tài và cách truyền thông biến bạo lực thành trò tiêu khiển…

Trong cuộc phỏng vấn với nhà xuất bản Scholastic, nhà văn cho biết bà muốn đặt câu hỏi về sự phục tùng của con người trước quyền lực. Capitol duy trì sự cai trị không chỉ bằng vũ lực, mà còn nhờ khả năng kiểm soát dư luận và khiến người dân tin rằng trật tự hiện tại là điều không thể thay đổi. Những người bị đưa vào đấu trường có thể trở thành anh hùng, phản diện tùy theo cách nhà tổ chức muốn kể câu chuyện.

Tác giả từ đó muốn gửi gắm chủ đề qua một câu hỏi triết học về bình minh. Với Lenore Dove, việc các kỳ đấu trường sinh tử đã diễn ra suốt 50 năm không có nghĩa chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Cô muốn Haymitch tin rằng con người có thể chấm dứt vòng lặp ấy. Ý tưởng này trở thành động lực cho hành trình phản kháng của nhân vật, đồng thời lý giải phần nào tinh thần chống đối mà anh thể hiện trong những câu chuyện sau này.

Bản thân Haymitch cũng phải học cách ứng xử trước máy quay. Những chi tiết này tạo nên kết nối với hành trình của Katniss trong bộ ba gốc, vì cô cũng phải tận dụng hình ảnh trước công chúng để chống lại Capitol.

Mặt khác, việc trở lại với vùng đất Panem cũng đặt Collins trước thách thức nhất định. Những chủ đề về độc tài, bất bình đẳng, tuyên truyền và phản kháng vốn đã được khai thác trong các tập trước. Một số tình tiết và cách tổ chức đấu trường vì thế dễ gợi cảm giác quen thuộc với độc giả lâu năm. Điểm mới của cuốn sách chủ yếu nằm ở góc nhìn về Haymitch và những biến cố làm thay đổi cuộc đời nhân vật.

Bất chấp một số ý kiến đánh giá trái chiều, cuốn sách vẫn được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Theo Scholastic, Sunrise on the Reaping đã bán hơn 1,5 triệu bản tiếng Anh trong tuần đầu phát hành và đạt hơn 4,4 triệu bản trên toàn cầu tính đến đầu năm 2026. Tác phẩm cũng góp phần đưa tổng lượng sách in và sách điện tử của loạt The Hunger Games vượt mốc 100 triệu bản.