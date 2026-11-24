Ca sĩ Việt Hoàn cho biết sau khi tổ chức liveshow cá nhân cuối cùng trong sự nghiệp, anh sẽ giảm lịch trình biểu diễn, dành thời gian cho bản thân.

Ca sĩ Việt Hoàn tổ chức liveshow "Lời những yêu thương" để nhìn lại hành trình nghệ thuật 40 năm vào tối 26/11 tại Hà Nội. Nghệ sĩ cho biết đây sẽ là liveshow cá nhân cuối cùng, sau đó anh giảm tần suất biểu diễn.

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình nhường lại sân khấu cho lớp trẻ để nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian hơn tận hưởng cuộc sống. Đó cũng là lý do tôi đặt tên đêm nhạc là Lời những yêu thương nhằm tri ân cuộc đời, tri ân nghề, tri ân những người đã giúp đỡ, đồng hành… để có một Việt Hoàn như hôm nay", ca sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hoàn tập luyện cho đêm nhạc sắp tới.

Theo tiết lộ của NSƯT Việt Hoàn, chương trình được chia thành 4 phần, tương ứng với những lát cắt trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của anh. Phần đầu tiên hướng về quê hương, cha mẹ; phần thứ hai kể về những bước đường đời và những điều may mắn; phần thứ ba dành cho tình yêu âm nhạc; phần cuối cùng để gửi gắm thông điệp yêu thương.

Ngoài những ca khúc gắn với tên tuổi, Việt Hoàn sẽ thử sức với một số tác phẩm bằng tiếng Anh, Latin và Nga. Đêm nhạc còn có màn trình diễn trích đoạn nhạc kịch lấy cảm hứng từ Romeo và Juliet, trong đó nghệ sĩ thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh.

Việt Hoàn cho biết ê-kíp thực hiện đều là những người bạn thân thiết như nhạc sĩ Lưu Hà An, Huyền Trung, đạo diễn Phạm Hoàng Giang, nghệ sĩ nhạc kịch Duy Anh. Anh kể nhiều bạn bè nhận lời hỗ trợ không thù lao, giúp giảm áp lực tài chính để tập trung cho âm nhạc.

Đêm nhạc có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ... Bên cạnh đó, con gái Việt Thi cũng sẽ đồng hành cùng anh trong chương trình.

Ca sĩ Việt Hoàn sinh năm 1966 trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cải lương. Anh từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an thành phố Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Việt Hoàn nổi tiếng với dòng nhạc đỏ, đặc biệt qua sự kết hợp với Trọng Tấn, Đăng Dương thành "tam ca". Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2006.

Trải qua đổ vỡ hôn nhân năm 2023, Việt Hoàn chuyển về sống tại trang trại rộng 12.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội cùng con gái út. Anh vẫn độc thân, tìm niềm vui cuộc sống bên gia đình, bạn bè. Ở tuổi 60, Việt Hoàn nói đã dành dụm cho mình một khoản dưỡng già, đủ tiền vào viện dưỡng lão. Sau này, ca sĩ thích ở viện dưỡng lão cùng những người bạn già, thay vì phụ thuộc vào các con.

"Các con cũng có trách nhiệm và hành trình riêng trong cuộc đời để đạt được mục đích sống. Tôi không thể lúc nào cũng o bế, nâng đỡ các con. Tôi chỉ có thể giúp đỡ về tinh thần, sống tốt đẹp để các con nhìn vào và học tập", ca sĩ bày tỏ.