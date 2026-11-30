“Trại giam hạnh phúc” vượt mốc 200 tỷ đồng, song Trung Lùn nói anh không quá phấn khích. “Đến tuổi này, điều tôi mong muốn là nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp”, anh chia sẻ.

Tri Thức - Znews chọn phỏng vấn đạo diễn Trung Lùn khi Trại giam hạnh phúc đã vượt mốc 200 tỷ đồng , thời điểm tương đối khó để có một cuộc hẹn. Thông thường, với các dự án điện ảnh, ê-kíp sẽ lần lượt gặp gỡ báo giới một ngày sau buổi công chiếu, như một phần bắt buộc trong chiến dịch quảng bá. Và khi giai đoạn cao điểm đã qua, không còn những ràng buộc từ phía nhà sản xuất, việc nhận lời hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của mỗi người.

Quả thực, Trung Lùn khá dè dặt trước lời mời của chúng tôi và chỉ đồng ý khi biết cuộc trò chuyện sẽ chủ yếu xoay quanh những lựa chọn sáng tạo, quan điểm nghệ thuật và các vấn đề trong quá trình làm phim. “Thực sự tôi rất ngại xuất hiện trước truyền thông, ngại đám đông, và không muốn nói về bản thân quá nhiều”, anh lý giải.

Vẻ bẽn lẽn, có phần rụt rè ấy khác hẳn với hình ảnh Trung Lùn qua lời kể của các diễn viên từng làm việc với anh. Tiến Luật nhận xét nam đạo diễn khó tính, nóng nảy. Diệp Bảo Ngọc thậm chí có thời điểm không nhìn mặt Trung Lùn vì những bất đồng trong công việc.

Khi cuộc trò chuyện dần đi sâu vào các vấn đề chuyên môn, Trung Lùn trở nên cởi mở hơn. Sự ngại ngùng, dè chừng ban đầu cũng dần nhường chỗ cho những chia sẻ thẳng thắn, đôi lúc khá quyết liệt.

"Tôi muốn được đồng nghiệp tôn trọng"

- Với Trại giam hạnh phúc, anh vừa thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp làm phim khi doanh thu vượt 200 tỷ đồng . Anh đón nhận thành công lần này với tâm thế ra sao?

- Cũng bình thường thôi (cười). Tôi vui nhưng không đến mức quá phấn khích. Nếu phim thu dưới 100 tỷ đồng thì đó sẽ là nỗi buồn rất lớn, bởi Trại giam hạnh phúc cần chạm mốc này mới đủ hoàn vốn. Tôi luôn nói với mọi người mình là đạo diễn thương mại, nên mong những người đầu tư cho mình ít nhất cũng có lãi.

Cảm giác háo hức khi phim cán mốc trăm tỷ có lẽ chỉ rõ rệt nhất ở tác phẩm đầu tiên. Khi đã có những bộ phim thành công về doanh thu, tôi lại nặng lòng hơn với những lời khen, chê của khán giả. Và quan trọng nhất, đến tuổi này rồi, điều tôi mong muốn là nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp.

- Đến thời điểm này, anh đã hài lòng với những phản hồi về Trại giam hạnh phúc?

- Tôi vẫn chưa hài lòng. Tính tôi lạ lắm, mỗi khi phim đang chiếu ngoài rạp, tôi không bao giờ dám đọc bình luận mà chỉ lướt qua các tiêu đề. Biết rằng phim nào cũng có khen, có chê, nhưng đang được đón nhận tốt mà một ngày nào đó xuất hiện những lời chê thì cũng rất sợ.

Điều khiến tôi vui nhất là cảm nhận được đồng nghiệp cũng hạnh phúc cùng mình. So với hai phim trước, lần này họ nhắn tin nhiều hơn hẳn, không đơn thuần là những lời chúc mừng xã giao. Họ viết rất dài, trải lòng về những phân đoạn khiến mình thích thú.

Trung Lùn nói mình là đạo diễn thương mại, luôn đặt mục tiêu mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

- Trại giam hạnh phúc là một bước đi khá táo bạo của anh khi khai thác đề tài nhà tù. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng đời sống tù giam được khắc họa còn khá xa thực tế?

- Ngay khi đặt tựa phim, mọi người đã có thể hình dung được ý đồ của tôi. Trong một môi trường tiêu cực, tôi muốn kể câu chuyện dưới góc nhìn tích cực nhất. Điều mình quan tâm là những con người đang sống trong sự cô đơn, họ thiếu thốn, khao khát điều gì.

Nhiều người cũng nói rằng nhà tù trong phim chưa giống thực tế, điều kiện sinh hoạt tốt quá. Nhưng tôi xác định mình làm một bộ phim tâm lý nên không muốn sa đà vào việc khắc họa sự tàn khốc, gai góc của đời sống tù giam. Câu chuyện vẫn phải có tính răn đe, nhưng điều cần làm nổi bật nhất là tình người.

- Thông thường, việc kiểm duyệt phim không được thực hiện ở giai đoạn kịch bản trên giấy, mà chỉ diễn ra khi đã có thành phẩm. Với một tác phẩm khai thác đề tài nhà tù, thậm chí đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như bạo lực, bắt nạt, xâm hại, điều gì khiến anh tin rằng bộ phim có thể đến được với khán giả?

- Sau cùng, vấn đề nằm ở lòng tin. Các nhà đầu tư tin rằng với từng ấy năm kinh nghiệm, tôi có đủ sự nhạy cảm với nghề để biết điều gì nên đưa lên màn ảnh, điều gì không nên đi quá sâu.

Nhưng thực ra cũng phải tính trước những phương án dự phòng. Nếu phim quay xong mà không được thông qua thì lại phải mày mò sửa chữa, vừa ảnh hưởng đến câu chuyện, vừa phát sinh kinh phí. Với một số phân đoạn nhạy cảm, tôi chủ động quay hai phiên bản.

Chẳng hạn cảnh Bò xâm hại bạn tù. Ban đầu, tôi muốn đưa một chút sự tàn khốc lên màn ảnh. Bởi phần lớn câu chuyện được kể dưới góc nhìn khá nhẹ nhàng, phim cũng cần có những phân đoạn khiến người xem cảm thấy sợ, có tính răn đe.

Tuy nhiên, khi cân nhắc lại, tôi nhận thấy những hình ảnh quá trực diện có thể khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Cuối cùng, tôi chọn phiên bản tiết chế hơn.

'Tôi xấu xí, áp đặt trong công việc'

- Trò chuyện với Tiến Luật, Lương Thế Thành và cả Diệp Bảo Ngọc trước đó, được biết các diễn viên khá căng thẳng khi làm việc với anh. Có người nhận xét Trung Lùn là đạo diễn nóng nảy, gắt gỏng trên phim trường?

- Đúng rồi, tôi xác nhận mình là người rất xấu xí trong công việc. Nhiều bạn rất mến cách làm việc của tôi, thậm chí muốn theo học nghề, nhưng tôi từ chối vì thấy mình không đủ tư cách làm thầy. Khi làm việc, tôi như một kẻ phản diện, không còn là chính mình, nóng tính, dễ mất bình tĩnh và luôn đòi hỏi mọi người phải bỏ ra 100% công sức giống như mình.

Nhưng những đòi hỏi đó đều có logic. Với các cảnh quay nguy hiểm, tôi luôn thực hiện trước, chỉ cho diễn viên cách xử lý. Nếu bản thân gặp tai nạn, thấy không ổn thì sẽ bỏ cảnh đó. Cách làm việc của tôi là đưa bản thân ra làm thí nghiệm trước.

Tôi đòi hỏi sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Chơi ra chơi, làm ra làm.

- Và…?

- Tôi chỉ cho người ta hai cơ hội. Khi đã chỉ đạo, giải thích mọi thứ mà đến lần thứ hai họ vẫn diễn không được thì tôi bắt đầu căng thẳng.

Tất nhiên, cách làm việc với mỗi diễn viên sẽ khác nhau. Với Khuyến Dương, người lần đầu đảm nhận một vai dài hơi như vậy, tôi rất nhẹ nhàng, gợi ý, thị phạm, xài đủ chiêu trò để bạn diễn tự nhiên nhất.

Nhưng với La Thành, tôi lại lớn tiếng, văng tục. Thành từng hỏi tại sao tôi nhẹ nhàng với Khuyến Dương mà lại cư xử với mình như thế. Tôi nói: “Vì mày là dân chuyên nghiệp”.

“Tôi sợ ngày mai mình không còn làm việc được nữa. Chính vì vậy, tôi luôn muốn tận dụng mọi cơ hội”, Trung Lùn chia sẻ.

- Có bao giờ anh cảm thấy cách làm việc của mình đã khiến diễn viên bị tổn thương?

- Có. Tôi khẳng định luôn là rất tổn thương. Khi nhận ra điều đó, tôi chủ động tới gần, trò chuyện, giỡn với họ. Nhưng ngày hôm sau lại trở về vị trí cũ.

Đôi khi, những đòi hỏi của tôi hơi quá sức với họ. Diễn viên cần thời gian chuẩn bị, nhưng mình không có nhiều thời gian để chờ đợi. Nhiều lúc thị phạm, gần như nắm tay, nắm chân họ mà vẫn không được, tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng chỉ làm vậy với những bọn con trai thôi. Với con gái, tôi chỉ tranh cãi kiểu như anh em vậy đó.

- Nhưng có cần thiết phải căng thẳng đến thế?

- Tôi có nhiều cơ hội làm điện ảnh từ cách đây mười mấy, hai chục năm trước, nhưng đều từ chối. Đến khi nhìn lại, thấy mình đã lớn tuổi, cũng có đủ kinh nghiệm, tôi mới chịu nhận làm.

Nếu cứ từ chối hoài, có lẽ sẽ không còn cơ hội chứng minh bản thân. Đúng hơn là chứng minh với đồng nghiệp. Tôi sợ ngày mai mình không còn làm việc được nữa. Chính vì vậy, tôi luôn muốn tận dụng mọi cơ hội để làm. Làm và làm.

Tôi cảm nhận mình có hai tính cách. Ngoài công việc, tôi như một đứa con nít, ai chọc, ai giỡn cũng được. Tính rất bẽn lẽn, sợ nhất là đứng giữa đám đông. Nhưng khi làm việc, cho dù đứng trước một nghìn người, tôi vẫn quên hết mọi thứ.

Nhưng cũng may mắn, các diễn viên hiểu tính tôi và tin rằng khi làm việc cùng nhau, họ sẽ có được những nét diễn mới, nét diễn hay. Cho nên hầu như không ai giận.

'Mưa đỏ là cú sốc lớn với tôi'

- Anh muốn chứng minh bản thân với đồng nghiệp, song lại chọn những bộ phim thuần giải trí, có cách kể chuyện tương đối an toàn khi bước vào điện ảnh?

- Nhiều người đánh giá Làm giàu với ma là bộ phim quá thuần giải trí, điều đó không sai. Nhưng đó là kinh nghiệm tôi đúc kết sau ba mươi mấy năm làm nghề. Ở dự án đầu tiên, tôi chọn cách kể chuyện gần gũi, đơn giản, an toàn nhất để có một vị trí trong lòng khán giả.

Bộ phim đầu tiên phải thắng. Nhưng nếu bộ phim thứ hai làm rớt, người ta vẫn cho rằng thành công trước đó là may mắn, nên mới có Làm giàu với ma 2.

“Tôi tin 10 năm nữa, điện ảnh Việt Nam sẽ vượt qua điện ảnh Thái Lan”, nam đạo diễn bày tỏ.

Đến tác phẩm thứ ba, tôi muốn chọn một đề tài mới lạ nên nghĩ tới nhà tù. Trên thế giới, người ta đã làm nhiều, nhưng ở Việt Nam, đây vẫn là đề tài khó kể, ít đạo diễn khai thác. Tôi quyết định mạo hiểm.

Điều này thực ra các đạo diễn lâu năm đều biết, nhưng có thể nhiều đạo diễn trẻ mới vào nghề thì chưa. Họ nhào vô là chọn ngay những cái khó. Khán giả chưa tin mà họ đã đưa ra những tác phẩm quá thiên về cách xử lý của đạo diễn, nhiều chất nghệ thuật quá, thành ra không được đón nhận.

Muốn làm cái của mình thì trước hết phải làm cái đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, dễ cười nhất, để khán giả ra rạp xem xong thấy vui. Khi có được sự tin tưởng của họ, tôi mới làm những cái phức tạp hơn, những gì mình thực sự muốn.

- Anh khá tự tin vào khả năng nắm bắt thị trường. Có khi nào những tính toán của anh không mang lại kết quả như mong đợi?

- Mưa đỏ cho tôi một bài học rất lớn.

Với Làm giàu với ma 2, tôi chọn thể loại hài hành trình vì nhận thấy đã lâu rồi, kể từ Tèo em, dòng phim này ít xuất hiện. Khi tác phẩm còn nằm trong phòng dựng, nhiều anh em trong giới đánh giá phim có tiềm năng thương mại tốt. Thậm chí, có những phim lúc đó còn né phim tôi.

Nhưng khi ra rạp lại gặp phải Mưa đỏ quá mạnh. Tôi vẫn bị sốc vì trước đó quá tự tin. Mình tưởng đâu phim mình tốt, nhưng gặp phải phim lớn thì cũng nên biết lùi bước, đừng đối đầu.

Nhưng mà, có bốn, năm phim gục ngã trước Mưa đỏ, còn phim của tôi vẫn tồn tại, đạt được con số ở mức ổn. Cho dù mọi người có chê tôi về dòng phim đó (cười), cũng phải công nhận tôi làm thương mại tốt, đúng không?

Đương nhiên, tôi muốn phim sau phải hơn phim trước, doanh thu phải lớn hơn. Nhưng thôi, miễn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì đã mừng rồi.

- Ở ngoài tuổi 50, khi đã có chỗ đứng nhất định tại phòng vé Việt, anh còn tham vọng gì với điện ảnh?

- Mục tiêu của tôi hơi viển vông. Bản tính hơi tự ái nên muốn phim mình làm phải hơn phim của người Thái Lan.

Qua quan sát cách người Thái làm phim, đặc biệt là phim hài, đương nhiên họ vẫn có những tác phẩm hay. Nhưng xét về mặt bằng chung và đà phát triển hiện nay, tôi tin 10 năm nữa, điện ảnh Việt Nam sẽ vượt qua điện ảnh Thái Lan.

Mọi người có thể cho rằng đó là suy nghĩ viển vông, nhưng điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của thị trường Việt.