Russell Brand bị tòa tuyên 10 năm 6 tháng tù

Nam diễn viên hài bị kết tội tội cưỡng hiếp một phụ nữ và tấn công tình dục ba người khác.

Theo The Guardian, hôm 9/11, Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù. Tại phiên toà, thẩm phán Mr Justice Bennathan cho biết nam diễn viên hài đã đưa ra “một loạt lời nói dối”, đồng thời thể hiện “thái độ coi thường phụ nữ một cách thản nhiên và ngạo mạn”.

“Khoảng 20 năm trước, Russell Brand, anh bắt đầu trở nên nổi tiếng. Anh thông minh, và trong mắt nhiều người, anh hài hước, có sức lôi cuốn. Nhưng anh lại trở thành một kẻ săn mồi tình dục.

Dù phụ nữ mặc gì, đi đâu hay uống thứ gì, họ vẫn có quyền nói không và đòi lại công lý tại các tòa án hình sự, khi những kẻ săn mồi tình dục như ông Brand đây hành động mà không có sự đồng thuận của họ”, thẩm phán nói.

Brand gần như không biểu lộ cảm xúc khi nghe tuyên án tù. Tuy nhiên, khi được các nhân viên áp giải xuống khu vực bên dưới phòng xử án, diễn viên động viên vợ trước khi rời đi trong nước mắt.

Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù. Ảnh: PA.

Phiên tuyên án Brand khép lại quá trình xét xử kéo dài bốn tuần tại Tòa án Hình sự Southwark. Trước đó, bốn người phụ nữ đã lên tiếng về những hành vi phạm tội của Brand. Trong số đó, một người bị nam diễn viên cưỡng hiếp cho biết vụ xâm hại để lại những hậu quả dai dẳng.

“Ngay cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy mình đang phải sống cùng những tổn thương từ chuyện đã xảy ra. Đó là điều tôi phải mang theo mỗi ngày và thường có cảm giác sẽ không bao giờ kết thúc”, cô nói.

Sau quá trình xét xử kéo dài, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết đồng thuận kết án Russell Brand đối với các tội danh hiếp dâm một phụ nữ 21 tuổi (xảy ra năm 2009 sau buổi biểu diễn tại Hammersmith Apollo) và tấn công tình dục 3 người khác. Nạn nhân của nam diễn viên gồm một nhân viên MTV, một phụ nữ tại phòng thu Choice FM và một nhân viên Channel 4. Các hành vi vi phạm này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2009.

Russell Brand sinh năm 1975, là diễn viên, danh hài và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Ông từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Forgetting Sarah Marshall (2008), Get Him to the Greek (2010) và từng dẫn nhiều chương trình trên MTV, BBC. Brand từng kết hôn với Katy Perry trong giai đoạn 2010-2012. Tới 2017, nam diễn viên kết hôn lần 2 với Laura Gallacher.