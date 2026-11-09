'Godzilla' đánh văng cả hai phim Việt

Ngoài dự đoán, bộ phim đến từ Nhật Bản vượt mặt "Chị chị em em 3" và "Bò sữa bay" để leo lên vị trí top 1 bảng tổng sắp rạp.

Tuần qua, phòng vé Việt có sự xáo trộn đáng kể khi loạt phim mới đồng loạt trình làng. Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Godzilla Minus Zero đang là cái tên được khán giả săn đón nhất.

Tác phẩm do Takashi Yamazaki đạo diễn vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt. Kết thúc tuần mở màn, bộ phim quái vật mang về gần 20 tỷ đồng . Riêng trong ngày 8/11, Godzilla Minus Zero dắt túi khoảng 6 tỷ đồng , trên 2.200 suất chiếu.

Godzilla Minus Zero gây sốt tại quốc tế trước khi đặt chân đến rạp Việt. Ảnh: Toho.

Trước khi đặt chân đến rạp Việt, Godzilla minus zero đã gây sốt tại quốc tế, được đánh giá cao về nội dung và chiều sâu thông điệp. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận được 91% đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Sự xuất hiện của đối thủ từ Nhật Bản đe dọa cả hai phim Việt là Chị chị em em 3 và Bò sữa bay. Chị chị em em 3 sau 2 tuần chiếu đã giảm nhiệt, hiện còn khoảng 2.600 suất chiếu/ngày, tức bằng một nửa so với giai đoạn mới ra mắt. Phim cũng đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng . Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, con số này đã sinh lời cho nhà sản xuất.

Những ngày qua, ê-kíp vẫn tích cực tổ chức cinetour khắp các tỉnh thành để giúp phim lan tỏa, thu hút thêm khán giả. Tuy nhiên, phản ứng trái chiều về chất lượng, cộng thêm những đối thủ mới cạnh tranh suất chiếu khiến tác phẩm có Kỳ Duyên, Lan Ngọc đóng chính bị tụt hạng. Với đà tăng doanh thu hiện tại, khả năng tác phẩm chạm tay tới mốc thành tích 150 tỷ đồng khó xảy ra.

Bò sữa bay thu hơn 11 tỷ đồng mở màn. Ảnh: NSX.

Trong khi, Bò sữa bay ra mắt cùng thời điểm Godzilla minus zero. Khép lại tuần chào sân, phim thu hơn 11 tỷ đồng , tạm đứng vị trí top 3 trên bảng tổng sắp rạp. Bộ phim hài đen của Nguyễn Phạm Thành Đạt gây chú ý với cách kể chuyện táo bạo, giàu sức sáng tạo của đạo diễn gen Z. Đáng tiếc là kịch bản ôm đồm khiến câu chuyện chưa thực sự trọn vẹn. Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là một tác phẩm ấn tượng, mang tới màu sắc mới mẻ cho điện ảnh nội địa.

Tuần tới, rạp Việt dự kiến tiếp tục có nhiều biến động khi phim Ngày con còn mẹ ra mắt. Dự án thuộc chủ đề tâm lý, gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Marando...