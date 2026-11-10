Hoắc Kiến Hoa bênh vực Lâm Tâm Như

Hoắc Kiến Hoa khẳng định tin đồn gần đây liên quan đến Lâm Tâm Như là bịa đặt. Vợ chồng diễn viên cũng không quá bận tâm tới những đồn đoán, vu khống.

Theo China Times, hôm 10/11, Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi cùng đoàn phim Phép màu phòng cấp cứu tham gia sự kiện họp báo ra mắt. Tại sự kiện, nam diễn viên được hỏi về vụ việc một dân mạng tự nhận là chuyên viên trang điểm tố từng bị Lâm Tâm Như mắng nhiếc nặng nề.

Trước thông tin này, Hoắc Kiến Hoa thẳng thắn lên tiếng bênh vực vợ. Anh thừa nhận có đọc được tin tức nhưng khẳng định đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt, nhằm bôi nhọ vợ mình.

Ông xã Lâm Tâm Như cho biết những người làm nghệ thuật, đặc biệt là diễn viên, rất dễ trở thành mục tiêu của những lời bịa đặt, vu khống. "Mọi người nghĩ kỹ cũng biết chuyện đó khó có khả năng xảy ra. Nếu một nghệ sĩ nói những lời như vậy với người xung quanh thì chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp. Thật quá vô lý", Hoắc Kiến Hoa chia sẻ.

Hoắc Kiến Hoa vẫn phong độ ở tuổi 47. Ảnh: China Times.

Khi được hỏi liệu sự việc có ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Tâm Như hay không, Hoắc Kiến Hoa cho rằng vợ mình không còn quá bận tâm đến những chuyện bịa đặt, bôi nhọ như vậy và cũng sẽ không để chúng gây ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân.

Cũng trong sự kiện, Hoắc Kiến Hoa có chia sẻ thẳng thắn về hiện tượng phim ngắn do AI tạo ra đang ngày càng phổ biến, đe dọa tới công việc của các diễn viên. Trước vấn đề này, ông xã Lâm Tâm Như cho hay không lo ngại sẽ bị AI thay thế trong tương lai.

"Diễn xuất của diễn viên vẫn chân thực và giàu cảm xúc hơn, rất khó bị thay thế. Cá nhân tôi không xem phim AI, bởi tôi tin diễn viên sẽ không bị thay thế", anh bày tỏ.

Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào nếu có đơn vị đề nghị mua quyền sử dụng hình ảnh của mình để sản xuất phim AI, Hoắc Kiến Hoa cho biết có lẽ anh sẽ từ chối. Nam diễn viên hài hước cho rằng bản thân anh sẵn sàng giảm cát-xê để nhận vai.

Những năm qua, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục công việc đóng phim, trong khi Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp với vai trò nhà sản xuất. Trong đó, cô có Hữu sinh chi niên thắng lớn tại Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 59.

Cách đây không lâu, tài tử sinh năm 1979 cũng gây chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ về sự nghiệp cũng như gia đình. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết khi hợp tác trong bộ phim Âm thanh của sắc màu. Sau nhiều năm giữ mối quan hệ bạn bè, cả hai xác nhận hẹn hò rồi tổ chức đám cưới vào 2016. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng, có biệt danh Cá Heo Nhỏ.

Cặp sao khá kín tiếng. Họ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động ủng hộ con gái hoặc bạn bè thân thiết.