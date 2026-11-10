Ca sĩ 22 tuổi qua đời sau khi đâm vào gốc cây

Nam ca sĩ nhạc đồng quê đến từ bang Florida (Mỹ), CJ Beach, đã tử vong sau một vụ tai nạn xe hơi vào rạng sáng 7/11.

Theo tờ People, vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi nam ca sĩ CJ Beach biểu diễn tại nhà hàng Salty Donkey ở Panacea. Theo cơ quan truyền thông địa phương, chiếc ô tô do CJ điều khiển chệch khỏi làn đường và đâm vào nhiều gốc cây ven đường. Nhà chức trách cho biết người lái xe không thắt dây an toàn và được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường.

Ông Charles, cha của CJ, xác nhận tin con trai qua đời trong một bài đăng trên mạng xã hội.

“Tôi vô cùng trân trọng tình cảm và những lời chia sẻ mà mọi người dành cho con trai tôi, CJ. Việc nhìn thấy những bài đăng kèm hình ảnh và video về con khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng tôi biết con được rất nhiều người yêu quý và sẽ luôn được mọi người nhớ đến”, ông viết.

Người cha cũng đưa ra lời kêu gọi đối với cộng đồng. Ông mong người dân liên hệ với các ủy viên hội đồng hạt để đề nghị lắp đặt đèn cảnh báo cùng nhiều biển báo ở cả hai bên khúc cua trên đường Rehwinkle, nơi con trai ông gặp tai nạn.

“Vụ tai nạn của CJ xảy ra đúng tại vị trí từng có một vụ tai nạn trước đó. Những bụi cây ở đó thậm chí còn chưa kịp mọc trở lại”, người cha chia sẻ.

CJ Beach qua đời ở tuổi 22. Ảnh: The Sun.

Thông tin ca sĩ 22 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông khiến nhiều người bàng hoàng. Trên các diễn đàn trực tuyến, dân mạng đăng bài tưởng niệm, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình anh.

Đài phát thanh địa phương X101.5 Tallahassee cũng có động thái tưởng nhớ CJ Beach. “Chúng tôi thực sự bàng hoàng và vô cùng đau buồn khi hay tin về sự ra đi đột ngột của một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng ở Tallahassee. Hãy an nghỉ nhé, CJ Beach. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cộng đồng âm nhạc Tallahassee, tới bạn bè và gia đình của CJ Beach cũng như những khán giả từng được xem anh biểu diễn”.

CJ Beach được biết đến là ca sĩ, thành viên ban nhạc CJ & The Deadmen. Anh cũng là người sáng lập lễ hội âm nhạc Deadmen Walking Music Festival. Trên mạng xã hội, giọng ca 22 tuổi thường xuyên đăng tải các video biểu diễn, trong đó anh hát và chơi guitar.