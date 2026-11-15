Điều gây ám ảnh 'bông hồng lai' Somi

Giọng ca "Fast Forward" tiết lộ từng là nạn nhân của bạo lực học đường thời tiểu học và trung học. Hiện tại, cô đôi khi vẫn bật khóc khi nhớ đến những ký ức này.

Theo tờ Chosun, Jeon Somi vừa gây chú ý khi đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Khi tương tác với fan, cô đọc được tâm sự của một khán giả từng bị bạn học cô lập và bắt nạt. Nữ ca sĩ bày tỏ đồng cảm, tiết lộ bản thân cũng từng trải qua nạn bạo lực học đường.

Người đẹp tiết lộ cô chuyển sang một trường ở Hàn Quốc khi đang học lớp 3 và bắt đầu trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

“Tôi hiểu cảm giác bị cô lập và bất lực khi không thể làm gì để thay đổi tình cảnh lúc đó. Thẻ đọc sách của tôi bị xé, ảnh cũng bị cắt nát. Họ bỏ rác bên trong giày đi trong nhà của tôi. Khi chia nhóm làm bài, tôi cũng thường là người duy nhất bị bỏ lại”, cô nhớ lại.

Jeon Somi kể từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Ảnh: Newsen.

Somi cho biết đến năm lớp 6, tình trạng bắt nạt còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trên đường tan học, một nam sinh kéo giật cặp khiến cô ngã xuống đất, sau đó còn bị các bạn giẫm đạp. “Đó không còn chỉ là cô lập nữa, mà đã có cả bạo lực thể chất”, nữ ca sĩ bức xúc.

Somi sau đó gửi lời động viên đến khán giả: “Chắc hẳn bạn đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ. Bây giờ tôi đã ổn hơn và có thể sống hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện ngày đó, đôi lúc tôi vẫn vô thức bật khóc. Bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cần thiết, hãy tìm đến chuyên gia tư vấn”.

Những chia sẻ về chuyện bị bạo lực học đường của Somi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Jeon Somi sinh năm 2001, con lai Hàn Quốc - Canada. Người đẹp nổi tiếng từ năm 14 tuổi khi tham gia show thực tế Sixteen của JYP. Cô không ra mắt cùng TWICE và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mộng idol khi đăng ký show sống còn Produce 101 và xuất sắc giành ngôi quán quân, được “trình làng” trong nhóm nhạc nữ I.O.I.

Sau này, Somi đầu quân cho The Black Label, phát triển sự nghiệp solo và sở hữu nhiều bản hit như Dumb Dumb, XOXO, Fast Forward...