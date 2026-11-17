Nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ về đời sống hôn nhân bên đạo diễn hình ảnh Jung Ha Cheol. Cô thừa nhận chính mình là người đã chủ động bày tỏ tình cảm với nửa kia.

Ngày 17/11, Jang Nara thu hút sự chú ý khi đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ diễn viên kể gặp Jung Ha Cheol lần đầu trên phim trường bộ phim truyền hình VIP. Nữ diễn viên sớm có cảm tình và chủ động tìm cách tiếp cận anh.

“Tôi viện một cái cớ để nhắn tin. Khi đó, chúng tôi có một bức ảnh hậu trường chụp chung nên tôi lấy chuyện đó làm lý do liên lạc. Sau đó, cả hai bắt đầu trò chuyện và dành cho nhau những lời nhận xét tốt đẹp”, cô nhớ lại.

Jang Na Ra kể thêm, khi nghe chồng nhận xét mình là “một người chị rất tốt”, cô đã thẳng thắn đáp lại: “Tôi thích anh”. Tuy nhiên, đối phương dường như chỉ xem đó là lời cảm ơn thông thường. Vì vậy, nữ diễn viên phải nói rõ rằng lời nhắn của mình mang ý nghĩa tán tỉnh

Khi được hỏi có sợ bị từ chối hay không, Jang Na Ra trả lời: “Nếu anh ấy từ chối thì tôi cũng đành chấp nhận. Tôi đã không hẹn hò trong một thời gian rất dài nên muốn thử lấy hết can đảm một lần”.

Jang Nara là người chủ động tỏ tình. Ảnh: Sports Chosun.

Sau khi kết hôn, hai người vẫn giữ mọi chuyện nồng nhiệt như thời mới yêu và thường xuyên gọi nhau bằng những biệt danh thân mật. Jang Na Ra cho biết chồng thường trêu chọc cô ngay khi tan làm về nhà. “Anh ấy có khi gõ nhẹ vào trán tôi rồi bỏ đi. Những trò như vậy rất trẻ con nhưng khiến cuộc sống trở nên vui vẻ hơn nhiều”, người đẹp chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết chồng rất thích xem cô xuất hiện trên YouTube hoặc các chương trình giải trí, thường hào hứng theo dõi như một đứa trẻ.

Jang Nara sinh năm 1981 và khởi nghiệp từ năm 2001 với tư cách ca sĩ. Sau đó, cô chuyển hướng trở thành diễn viên và được yêu thích nhờ nhiều phim ăn khách như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa hay VIP...

Jang Nara kết hôn với đạo diễn hình ảnh Jung Ha Cheol vào năm 2022, sau hai năm hẹn hò. Chồng kém cô 6 tuổi. Sau khi về chung một nhà, Jang Nara vẫn giữ kín hình ảnh nửa kia.