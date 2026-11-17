Vai diễn 007 giúp Robert Pattinson tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu, nhưng cũng đặt nam diễn viên trước thách thức lớn nhất sự nghiệp.

Robert Pattinson vừa chính thức được công bố trở thành James Bond mới, khép lại cuộc đua tuyển chọn cho vai diễn lừng danh màn ảnh xứ sương mù. Ở tuổi 40, tài tử kế nhiệm Daniel Craig, trở thành diễn viên thứ bảy hóa thân siêu điệp viên trong loạt phim chính thức.

Trong bài đăng hôm 16/11, Amazon MGM Studios công bố hình ảnh đầu tiên về Pattinson trong bộ tuxedo quen thuộc của Bond. Theo hãng phim, việc tài tử đảm nhận vai diễn sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới cho một trong những nhân vật được tôn vinh nhất lịch sử điện ảnh”.

Gian nan tìm kiếm James Bond mới

Trước Robert Pattinson, ngôi sao cuối cùng đảm nhiệm vai diễn 007 là Daniel Craig. No Time to Die (2021) khép lại hành trình của Craig bằng cái chết của Bond. Kể từ đó, cuộc tuyển chọn tài tử tiếp theo kế nhiệm ngôi sao sinh năm 1968 bắt đầu thu hút sự quan tâm của khán giả đại chúng.

Từng có rất nhiều gương mặt đình đám được dự đoán sẽ trở thành James Bond mới, song cuộc đua tìm ra gương mặt chính thức chỉ thực sự khởi động từ mùa xuân 2026, với đạo diễn casting Nina Gold phụ trách tìm kiếm gương mặt phù hợp. Các buổi thử vai bắt đầu hồi tháng 8, trước khi nhóm ứng viên bước vào vòng kiểm tra diễn xuất cuối tháng 10 vừa qua.

Robert Pattinson là James Bond mới. Ảnh: NZ Herald.

Theo truyền thông Mỹ, vòng casting này gồm ba phần: khả năng thực hiện cảnh hành động, sức hút trước ống kính và năng lực thoại. Những bài kiểm tra này nhằm đánh giá mức độ thuyết phục của ứng viên khi hóa thân thành James Bond.

Danh sách ứng viên tiềm năng liên tục thay đổi khiến công chúng không khỏi nóng lòng chờ đợi và bàn tán. Callum Turner, Josh O’Connor hay Jack Lowden từng được nhắc đến như những cái tên nổi bật cho vị trí này. "James Bond cũ" Pierce Brosnan từng công khai ủng hộ Turner, trong khi Gary Oldman dành lời cổ vũ cho Lowden, càng khiến kết quả cuộc đua trở nên khó đoán.

Đầu tháng 11, Robert Pattinson và Nicholas Hoult bất ngờ xác nhận tham gia thử vai, khiến cuộc tuyển chọn Bond mới càng thêm gay cấn. Kết quả khiến nhiều khán giả bất ngờ, khi Pattinson vượt mặt dàn đối thủ nặng ký để trở thành người kế nhiệm Daniel Craig.

Truyền thông đánh giá việc lựa chọn Pattinson đáp ứng cả yêu cầu chuyên môn cho vai diễn lẫn bài toán thương mại cho thương hiệu siêu điệp viên. Dẫu vậy, cuộc tranh cãi về "James Bond" Pattinson vẫn diễn ra sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội sau khi thông tin được công bố.

Robert Pattinson có gì?

Robert Pattinson gây chú ý ngay từ khi mới 19 tuổi, với vai Cedric Diggory trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa (2005). Một năm sau, màn hóa thân ma cà rồng Edward Cullen trong Chạng vạng đưa anh lên hàng ngũ ngôi sao toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ. Loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephenie Meyer trở thành hiện tượng phòng vé, thu hơn 3,3 tỷ USD toàn cầu qua năm phần phim. Hình ảnh ma cà rồng lạnh lùng, quyến rũ đưa Pattinson trở thành thần tượng tuổi teen, là "chàng trai trong mơ" của nhiều thiếu nữ khi đó.

Sau Chạng vạng, Pattinson chủ động tìm đến những lựa chọn gai góc hơn để chứng minh thực lực. Anh từng bắt tay David Cronenberg trong Cosmopolis (2012), vào vai tỷ phú trẻ trải qua cuộc khủng hoảng hiện sinh. Ngôi sao trẻ cũng ghi được dấu ấn nhờ Good Time (2017) của anh em đạo diễn Safdie. Trong phim, Pattinson hóa thân thành tên tội phạm tìm cách giải cứu em trai sau vụ cướp bất thành. Vai diễn giúp anh thoát khỏi hình ảnh thần tượng tuổi teen, bắt đầu được giới phê bình ghi nhận.

Thừa thắng xông lên, Pattinson tiếp tục dắt túi nhiều dự án gây được tiếng vang toàn cầu, điển hình là Tenet của Christopher Nolan, hay The Batman của Matt Reeves. Sắp tới, tài tử còn nhận vai Scytale trong Dune: Part Three do Denis Villeneuve đạo diễn.

Tờ The Guardian đánh giá Pattinson là diễn viên có khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật. Anh vừa có sức hút với khán giả đại chúng, đủ sức dẫn dắt những dự án bom tấn, vừa tạo được dấu ấn nghệ thuật qua các lựa chọn vai diễn khác biệt. Vì vậy, màn hóa thân James Bond của tài tử có thể mang tới những màu sắc mới đáng để chờ đợi, dù hiện tại gây ra khá nhiều tranh luận.

Robert Pattinson nổi tiếng toàn cầu sau loạt phim Chạng vạng. Ảnh: CBR.

Trước Pattinson, 6 diễn viên gạo cội đã tạo nên những sắc thái khác nhau cho 007. Sean Connery là Bond đầu tiên trên màn ảnh rộng, ra mắt trong Dr. No (1962), với vẻ lạnh lùng và phong thái lịch lãm. George Lazenby chỉ đóng một phim là On Her Majesty’s Secret Service (1969), còn Roger Moore đảm nhận vai diễn trong bảy phần từ 1973-1985, tạo nên hình ảnh 007 dí dỏm, nhẹ nhàng hơn.

Timothy Dalton đưa Bond trở lại sắc thái nghiêm túc trong hai phần phim cuối thập niên 1980. Pierce Brosnan tiếp nối từ GoldenEye (1995), ghi điểm với vẻ hào hoa và tinh thần hành động hiện đại. Daniel Craig, bắt đầu từ Casino Royale (2006), xây dựng một điệp viên gai góc, dễ tổn thương và cũng là James Bond "con người" nhất. Năm bộ phim của Craig góp phần đưa thương hiệu lên những cột mốc doanh thu ấn tượng, trong đó riêng Skyfall (2012) đã đạt hơn 1,1 tỷ USD .

Loạt phim về Bond đã kéo dài hơn sáu thập kỷ, trở thành một trong những thương hiệu bền bỉ và ăn khách nhất lịch sử điện ảnh. Thành công ấy cũng tạo sức ép lớn cho người kế nhiệm là Robert Pattinson. Tài tử phải dung hòa di sản của sáu Bond tiền nhiệm với dấu ấn cá nhân, trong bối cảnh Amazon MGM muốn mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu. Vai diễn tiếp tục giúp Pattinson khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu, nhưng cũng đặt nam diễn viên trước thách thức lớn nhất sự nghiệp.