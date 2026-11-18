Robert Pattinson là lựa chọn mới nhất cho vai James Bond, được tuyển chọn ở tuổi tròn 40. Nam diễn viên người Anh thu hút sự chú ý nhờ Harry Potter và Chiếc cốc lửa, sau đó nổi tiếng toàn cầu với vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt Chạng vạng. Tài tử tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua những tác phẩm độc lập như Good Time, The Lighthouse, trước khi trở lại dòng phim bom tấn với Tenet và The Batman. Sự táo bạo, khả năng biến hóa và sức hút trên màn ảnh của Pattinson là yếu tố giúp anh được đánh giá cao. Ảnh: WireImage.