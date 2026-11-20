Sau gần một tháng ra rạp, "Án mạng karaoke" khép lại hành trình với doanh thu 48 tỷ đồng. Tác phẩm từng dẫn đầu phòng vé nhưng sớm hạ nhiệt trước sức ép từ các đối thủ.

Ngày 20/11, Án mạng karaoke chính thức rời rạp sau gần một tháng phát hành. Thực tế, bộ phim đã hạ nhiệt từ lâu, gần như biến mất khỏi lịch chiếu của các cụm rạp lớn. Những ngày qua, tác phẩm chỉ còn duy trì một vài suất lẻ tẻ tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).

Khởi chiếu sớm từ ngày 21/10, dự án của đạo diễn Hoàng Lê khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 48 tỷ đồng . Đây là kết quả tạm chấp nhận được đối với một tác phẩm có quy mô đầu tư không quá lớn. Theo ước tính, với thành tích kể trên, phim có khả năng đã hoàn vốn, thậm chí lãi nhẹ.

Án mạng karaoke khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 48 tỷ đồng , được dự đoán đã hoàn vốn.

Trước đó, Án mạng karaoke từng có màn khởi đầu khá thuận lợi. Ngay tuần đầu mở suất chiếu sớm, phim bất ngờ vươn lên dẫn đầu phòng vé, vượt qua Trại buôn người và thu hơn 21 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần 23-25/10. Dẫu vậy, đà tăng trưởng không kéo dài. Sự xuất hiện của Chị chị em em 3 khiến tác phẩm nhanh chóng đánh mất lợi thế, doanh thu chững lại rồi liên tục sụt giảm trong những ngày tiếp theo.

Việc Án mạng karaoke rời rạp chỉ sau 30 ngày kể từ khi mở suất chiếu sớm cũng cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường. Những tháng cuối năm, hàng loạt dự án Việt và quốc tế liên tiếp đổ bộ, khiến cuộc đua giành suất chiếu trở nên khốc liệt. Với những tác phẩm đã qua giai đoạn hút khách, việc duy trì lịch chiếu càng khó khăn khi các cụm rạp ưu tiên những cái tên mới có khả năng bán vé tốt hơn.

Án mạng karaoke là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, có sự tham gia của Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn và Đại Nghĩa. Phim xoay quanh một nhóm hàng xóm cùng tham gia chuyến đi chữa lành tại khu nghỉ dưỡng biệt lập trên núi. Mọi chuyện bất ngờ đảo lộn khi bà Thủy (Vân Dung), người phụ nữ mê hát karaoke nhưng có nhiều mâu thuẫn với những người xung quanh, bị sát hại. Tâm (Đoàn Thiên Ân), một nữ phóng viên trẻ, bị cuốn vào hành trình truy tìm hung thủ khi hàng loạt bí mật của các thành viên dần được hé lộ.

Phim có ý tưởng thú vị nhưng gây tranh luận vì kịch bản thiếu chặt chẽ.

Tác phẩm gây chú ý khi kết hợp yếu tố trinh thám với hài đen, khai thác những mâu thuẫn quen thuộc trong đời sống xóm giềng. Phim cũng ghi điểm nhờ một số tình huống gây cười duyên dáng cùng diễn xuất của dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, đặc biệt là Vân Dung. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh khi thử sức với nhân vật có tính cách sắc sảo, quyết đoán hơn những vai diễn trước.

Dẫu vậy, Án mạng karaoke vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Hạn chế lớn nhất nằm ở kịch bản thiếu chặt chẽ, quá trình phá án chưa đủ hấp dẫn, một số tình tiết và cú lật còn khiên cưỡng.