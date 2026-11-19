Tiểu Vy thừa nhận từng buồn, tự ái trước những lời chê diễn xuất. Sau nhiều tranh cãi, cô dần học cách đón nhận ý kiến trái chiều và nỗ lực để được công nhận.

Trước cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Tiểu Vy tỏ ra khá ngại ngùng, thậm chí cần sự động viên của quản lý trước khi bước vào buổi phỏng vấn. Tám năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, song cũng không ít lần vướng tranh cãi. Gần đây, một số khoảnh khắc ứng xử thiếu khéo léo của người đẹp lại được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ vì thế, việc Tiểu Vy trở nên e dè, thận trọng hơn mỗi khi xuất hiện trước truyền thông cũng không quá khó lý giải.

Dẫu vậy, khi câu chuyện chuyển sang điện ảnh, Tiểu Vy dần cởi mở hơn. Những phản hồi tích cực dành cho Bò sữa bay cũng phần nào giúp cô tự tin nhìn lại chặng đường đã qua, kể cả những lần vấp phải tranh cãi. Ở tuổi 26, người đẹp cho biết vẫn đang nỗ lực khẳng định bản thân, mong một ngày khán giả sẽ nhắc đến mình như một diễn viên, thay vì chỉ là hoa hậu.

'Tôi buồn, tự ái khi bị chê diễn xuất'

- Trước buổi phỏng vấn, Tiểu Vy có vẻ khá rụt rè, ngại chia sẻ. Có phải những ý kiến trái chiều thời gian qua khiến chị trở nên dè dặt hơn khi xuất hiện trước truyền thông?

- Thật ra, tôi muốn buổi phỏng vấn có đầy đủ các bạn nam chính, nữ chính. Trong phim, phân đoạn của mình cũng hơi ít nên muốn để mọi người nói nhiều hơn về nhân vật của họ. Phỏng vấn có nhiều người cũng vui, dễ nói chuyện hơn là ngồi một mình.

Còn những lời chê trước đây, đương nhiên tôi cũng buồn, cũng tự ái chứ. Mình là con gái mà, nghe người khác chê thì ai chẳng buồn.

Nhưng tôi là người khá tích cực. Đôi khi cũng không thể trách người ta đánh giá không tốt về mình được. Tại vì bản thân đã thể hiện như vậy rồi, khán giả cũng có góc nhìn của họ. Nếu mình chưa đủ giỏi thì phải cố gắng hơn thôi.

- Có cảm giác chị rất quan tâm đến những bình luận về mình trên mạng xã hội, thậm chí gần đây còn trực tiếp lên tiếng trước một số ý kiến trái chiều?

- Tôi vẫn đọc bình luận về mình chứ. Hoạt động trong giới giải trí mà, phải biết người ta đang nói gì về mình. Nhưng chỉ khi những bình luận đó ảnh hưởng quá nhiều thì tôi mới thực sự lên tiếng.

Thật ra, bây giờ tôi cũng bớt buồn rồi. Hồi trước mình yếu đuối hơn nên dễ bị ảnh hưởng, còn hiện tại thì không quá để tâm nữa. Xung quanh cũng có những người thân luôn động viên nên tôi thấy nhẹ nhàng hơn.

Còn hỏi vượt qua những lời tiêu cực bằng cách nào thì thật ra cũng chẳng biết phải trả lời sao. Cứ để thời gian trôi qua, bản thân dần tiến bộ hơn, chứ cũng đâu còn cách nào khác.

Tiểu Vy thừa nhận từng buồn, tự ái trước những ý kiến trái chiều về diễn xuất.

- Sau nhiều tranh cãi về diễn xuất trước đây, hình như đây là lần đầu chị nhận được những phản ứng tích cực. Cảm xúc lúc này thế nào?

- Thật ra tôi rất vui. Trước khi nhận Bò sữa bay, tôi từng phân vân, có lúc từ chối rồi lại đồng ý tham gia. Đến giờ thì cảm thấy mình rất may mắn.

Sau khoảng một tuần phim ra rạp, bộ phim và nhân vật Mai nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhưng không phải ai cũng yêu quý Mai đâu. Nhiều người còn khó chịu vì nhân vật này quá mê muội, điên dại trong tình yêu. Tôi nghĩ việc nhân vật tạo ra những phản ứng như vậy cũng là một thành công của mình và cả ê-kíp.

Đặc biệt, lần này tôi còn được khen tiến bộ về diễn xuất. Những lời khen giúp mình có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục theo đuổi công việc này.

Nhưng vui thì vui, tôi cũng hơi buồn vì phim được đón nhận tốt mà vẫn chưa có nhiều khán giả ra rạp.

'Tôi không hiểu vì sao doanh thu phim thấp'

- Điều gì khiến Vy từng phân vân, từ chối tham gia Bò sữa bay? Có phải vì nhân vật Mai chỉ là vai phụ, thời lượng xuất hiện không nhiều?

- Thật ra, vai nhỏ hay vai lớn không quá quan trọng. Điều tôi quan tâm là nhân vật có phù hợp, có đất để mình diễn và bộc lộ cảm xúc hay không.

Khi đọc kịch bản Bò sữa bay, tôi thực sự ấn tượng. Anh đạo diễn còn kể về câu chuyện Cuba tặng bò cho Việt Nam, đưa về Mộc Châu. Tôi vốn thích những dự án liên quan đến lịch sử nên nghe thấy hấp dẫn lắm. Ban đầu, tôi còn hy vọng vào phim sẽ được mặc những bộ đồ kiểu ngày xưa. Mê lắm, ai dè chỉ có một bộ đồ công nhân thôi (cười).

Vai Mai trong Bò sữa bay giúp Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen.

Còn chuyện phân vân chủ yếu là do lịch trình. Thời điểm đó, tôi đã có một dự án phim khác, còn phải quay quảng cáo, đi sự kiện, bay đi bay về liên tục nên khá khó sắp xếp.

Một phần nữa, tôi thấy Bò sữa bay hơi kén khán giả. Phim khá khó xem, phải tập trung và hiểu câu chuyện lịch sử phía sau mới nắm bắt hết nội dung được. Đó cũng là điều khiến tôi lo lắng.

- Dù đã lường trước việc phim kén khán giả, nhưng cách trả lời cho thấy chị rất quan tâm đến doanh thu. Điều đó có hơi mâu thuẫn?

- Sau khi xem xong phim, tôi thực sự rất tự tin. Bản thân thấy phim quá đã, hình ảnh đẹp, có những chi tiết ẩn dụ sâu sắc. Các anh chị trong nghề cũng khen, phản hồi rất tốt. Thế nên khi thấy doanh thu thấp, tôi thực sự khó hiểu. Phim được làm đẹp như vậy, nội dung cũng hay mà lại chưa có nhiều khán giả ra rạp.

Tất nhiên, là diễn viên thì phải quan tâm đến doanh thu chứ, vì nó ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ nếu bản thân đã cố gắng, làm tốt vai diễn thì đó cũng là một thành công nhất định.

- Còn sự công nhận thì sao?

- Rất quan trọng. Ai làm việc mà chẳng muốn được người khác ghi nhận. Huống hồ tôi còn là một hoa hậu chuyển sang lĩnh vực mới, càng phải cố gắng nhiều hơn.

3. "Tôi biết nhiều khán giả rất sợ hoa hậu đóng phim", Tiểu Vy chia sẻ.

Tôi biết nhiều khán giả rất sợ hoa hậu đóng phim. Trên mạng, mọi người thường bảo hoa hậu thì diễn sẽ đơ. Tôi cũng chấp nhận điều đó luôn, tại vì bản thân biết mình chưa đủ giỏi. Vậy nên vẫn phải trau dồi, xem nhiều phim để học hỏi cách diễn xuất của các anh chị đi trước.

Mà đâu phải cứ ngồi không là có cơ hội đóng phim. Tôi cũng phải tự đi casting, có những lần còn không được nhận.

Làm diễn viên khác với công việc của một hoa hậu nhiều lắm. Khi đăng quang, mình đã có danh hiệu rồi, đôi khi chỉ cần ở nhà, nhãn hàng sẽ liên hệ qua quản lý. Còn diễn viên thì phải đến casting, diễn đi diễn lại. Có khi người ta hẹn lên rồi bảo về chờ kết quả, sau đó hủy lịch rồi hẹn lần nữa, 3 - 4 lần như vậy. Nói chung là tốn rất nhiều thời gian, công sức, nhưng tôi thích điều đó.

Thú thật, tôi rất muốn mọi người công nhận mình là một diễn viên có thực lực. Vậy nên vẫn đang cố gắng mỗi ngày, cho đến khi chính bản thân cũng cảm thấy mình thực sự có năng lực.

- Sau những chuyện đã qua, nhiều người vẫn nhìn Vy như một cô gái khá ngây ngô, vô tư, không suy nghĩ quá nhiều. Chị nghĩ sao về hình ảnh đó?

- Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng “già” đó, cũng overthinking, suy nghĩ nhiều lắm.

Chứ nếu thực sự vô tư như vậy thì làm sao tôi trụ được trong giới giải trí hơn tám năm qua? Cũng phải cố gắng, suy nghĩ về công việc, sự nghiệp của mình thì mới có những bước tiến được.

Tôi muốn có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Càng khó, càng nhiều thử thách thì lại càng thích. Diễn xuất là nơi mình có thể gửi gắm tâm tư, cảm xúc. Quan trọng là tôi thực sự yêu thích công việc này.

Chứ không thì tôi đã về nhà lấy chồng lâu rồi (cười).